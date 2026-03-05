Accoltellamento a Parma: 27enne muore, indagata la fidanzata italo-cubana

Christopher Gastón Ogando

Omicidio o incidente? Tutti i dubbi sull’accoltellamento di Borgo Riccio

Parma è sotto choc per la morte di Cristopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana, accoltellato nella serata di mercoledì 4 marzo nel quartiere di Borgo Riccio. L’unica persona presente al momento della tragedia è la fidanzata, 21enne di origini italo-cubane, ora indagata dalla Procura di Parma per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo.

I contorni della vicenda restano confusi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, poco dopo le 18 una chiamata al 118 ha segnalato un giovane ferito alla spalla. La ragazza, in evidente stato di agitazione, inizialmente avrebbe parlato di un gesto accidentale. All’arrivo dei sanitari, però, il quadro clinico di Cristopher era drammatico: seduto a terra fuori da un mini appartamento – un ex negozio riconvertito in abitazione – il giovane aveva perso molto sangue ed era quasi privo di sensi.

Parma sotto indagine: la dinamica ancora da chiarire

Trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Parma, Cristopher è stato ricoverato in rianimazione. La ferita al torace aveva interessato anche un polmone e, nonostante le cure, questa mattina il giovane è deceduto. La madre, appresa la notizia, ha accusato un malore.

I carabinieri del Ris di Parma hanno passato ore nell’appartamento, sequestrato come scena del crimine. La giovane fidanzata è stata interrogata per tutta la notte, ma non è in stato di fermo. Gli investigatori non escludono che possa essere stata lei a colpire Cristopher, sebbene non sia chiaro se si tratti di un gesto volontario o accidentale.

Omicidio volontario o tragico incidente?

Al momento, l’ipotesi di accusa prevalente è quella di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo, ma le autorità mantengono aperta anche la pista dell’incidente domestico. L’autopsia, prevista nelle prossime ore, sarà decisiva per chiarire se si è trattato di un gesto impulsivo o di un tragico errore.

La vicenda ha scosso il quartiere di Borgo Riccio: i vicini descrivono una coppia apparentemente normale, senza segnali di conflitti gravi, aumentando il mistero attorno al movente. Il pubblico ministero vuole far luce su ogni dettaglio prima di decidere eventuali provvedimenti.

La comunità reagisce tra dolore e incredulità

L’eco della tragedia si è diffusa rapidamente sui social: molti utenti esprimono sgomento per la giovane età delle persone coinvolte e la brutalità dell’atto. Tra gli interrogativi principali restano: cosa è successo davvero quella sera? È stato un gesto premeditato o un dramma improvviso nato da una lite?

Parma attende ora i risultati degli accertamenti e dell’autopsia, ma la città rimane sospesa tra dolore e curiosità morbosa, tra la cronaca nera e la riflessione sulla fragilità dei legami affettivi.