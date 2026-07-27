Edoardo Varvarito muore a 17 anni nello schianto con un autobus a Bagno a Ripoli: la comunità sotto choc

Edoardo Varvarito è deceduto dopo essersi schianato contro il bus

Il giovane stava viaggiando in scooter quando si è scontrato con un autobus di linea nei pressi di Osteria Nuova

Una tragedia che ha sconvolto Bagno a Ripoli e l’intera provincia di Firenze. Edoardo Varvarito, 17 anni, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un drammatico incidente stradale avvenuto a Osteria Nuova, lungo via Ubaldino Peruzzi, all’incrocio con via Roma. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un autobus di Autolinee Toscane.

L’impatto è stato devastante. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La sua morte ha provocato profonda commozione nella comunità locale, dove la famiglia Varvarito è molto conosciuta per la storica attività imprenditoriale nel settore delle demolizioni e del movimento terra.

Il violento impatto con il bus

Secondo una prima ricostruzione affidata ai Carabinieri, Edoardo stava percorrendo via Roma in direzione dell’Antella quando, all’altezza dell’incrocio con via Ubaldino Peruzzi, è avvenuto il violento scontro con un autobus della linea 24 di Autolinee Toscane.

Il mezzo pubblico stava procedendo lungo via Peruzzi in direzione di via Roma quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, si è verificato l’impatto frontale.

La forza dell’urto è stata tale che lo scooter ha sfondato la carrozzeria dell’autobus, evidenziando la violenza dello schianto. Per il diciassettenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto praticamente sul colpo.

Inutili i soccorsi, indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvare il giovane.

L’autista dell’autobus, rimasto coinvolto nell’incidente, è stato invece soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale Santa Maria Annunziata, principalmente per gli accertamenti e lo stato di forte choc.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti tecnici, via Roma è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, con inevitabili disagi alla circolazione.

Il dolore del sindaco: “Una tragedia immensa”

La notizia della morte di Edoardo Varvarito ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando un’ondata di cordoglio.

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, si è recato personalmente sul luogo dell’incidente per incontrare i familiari del ragazzo.

“La nostra comunità è stata colpita da una tragedia immensa, di quelle che fanno mettere in discussione tante cose della quotidianità”, ha dichiarato il primo cittadino.

Pignotti ha ricordato Edoardo come uno studente dell’Istituto Gobetti-Volta, esprimendo la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia in un momento di dolore così profondo.

Cordoglio anche da Prato per la famiglia Varvarito, la passione per il basket

Alla famiglia sono arrivati messaggi di vicinanza anche da Prato, dove l’azienda Varvarito è una realtà imprenditoriale molto conosciuta e stimata.

Il sindaco Matteo Biffoni, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso il proprio cordoglio sottolineando il dramma vissuto dai genitori del giovane.

“Da babbo a babbo posso dire che non ci sono parole adeguate di fronte alla perdita di un figlio“, ha affermato il primo cittadino, manifestando la solidarietà dell’intera comunità pratese al padre Franco Varvarito, ai familiari e a tutti i dipendenti dell’azienda.

La morte di Edoardo Varvarito lascia un vuoto enorme tra parenti, amici, compagni di scuola e conoscenti. Mentre le indagini proseguono per chiarire con esattezza le cause dello schianto, restano il dolore e lo sgomento per una vita spezzata a soli 17 anni, una tragedia che ha profondamente colpito due comunità unite oggi dallo stesso sentimento di lutto. Il giovane, come il papà, aveva giocato a basket. La Sancat Basket e la Firenze Basketball Academy gli hanno dedicato un commovente pensiero.