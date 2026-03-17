Firenze, tragedia al semaforo: ciclista travolto da un camion, morto il 78enne Alfredo Ceccarelli

Alfredo Ceccarelli

Cosa è successo a Firenze tra viale Gramsci e via Leopardi?

Una mattina come tante, poi l’improvvisa tragedia. A Firenze, all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci, un incidente ha spezzato la vita di Alfredo Ceccarelli, 78 anni, commercialista molto conosciuto in città.

Lo scontro è avvenuto nelle prime ore del 17 marzo e ha coinvolto un camion e una bicicletta. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza, ma è deceduto poco dopo, senza che i sanitari potessero fare nulla per salvarlo.

Qual è la dinamica dell’incidente? Cosa è accaduto al semaforo

La ricostruzione è ancora in fase di verifica, ma emergono già i primi elementi. Il ciclista si sarebbe fermato al semaforo rosso accanto al mezzo pesante.

Al momento dello scatto del verde, qualcosa sarebbe andato storto. Secondo una prima ipotesi, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio nel tentativo di ripartire, forse mancando il pedale, finendo così sull’asfalto proprio mentre il camion iniziava a muoversi.

Il mezzo pesante, probabilmente a causa dell’angolo cieco, non avrebbe visto il ciclista, travolgendolo.

Il nodo sicurezza: piste ciclabili ridotte e cantieri

Il luogo dell’incidente non è casuale. Il tratto di viale Gramsci dove si è verificato l’impatto è interessato da lavori legati alla tramvia, che hanno ridotto sensibilmente lo spazio destinato alle biciclette.

La pista ciclabile, in alcuni punti, è talmente stretta da risultare quasi impraticabile. I ciclisti sono spesso costretti a scendere e procedere a piedi per evitare collisioni con i pedoni.

Una situazione che, secondo molti, crea tensioni quotidiane e aumenta i rischi, soprattutto in prossimità degli incroci più trafficati.

Il camion coinvolto e le verifiche in corso

In un primo momento si era parlato di un mezzo legato ai cantieri della tramvia, ma questa informazione è stata successivamente smentita. Il camion coinvolto non apparterrebbe ai lavori in corso.

Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, oltre alle testimonianze dei passanti che hanno assistito alla scena.

Traffico paralizzato e ritorno alla normalità

Subito dopo l’incidente, viale Gramsci è stato chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi. La viabilità ha subito pesanti ripercussioni, con lunghe code e disagi diffusi anche nelle strade limitrofe.

Solo poco prima delle 13 la situazione è tornata alla normalità, con la riapertura completa del tratto.

Il dibattito sulla sicurezza stradale a Firenze

L’incidente riaccende inevitabilmente il dibattito sulla sicurezza stradale. Firenze, come molte grandi città, si trova a gestire una convivenza sempre più complessa tra traffico, cantieri, biciclette e pedoni.

Da più parti si chiede maggiore attenzione agli incroci più critici, una migliore gestione degli spazi e un rafforzamento dei controlli.

Il tema non è nuovo, ma ogni tragedia lo riporta al centro con forza: come evitare che la strada si trasformi, ancora una volta, in un luogo fatale.

Una tragedia che lascia domande aperte

La morte di Alfredo Ceccarelli non è solo un fatto di cronaca. È il simbolo di una fragilità urbana sempre più evidente, dove basta un attimo per trasformare un gesto quotidiano – come ripartire al semaforo – in un evento irreversibile.

Sarà l’inchiesta a chiarire responsabilità e dinamiche. Ma resta una certezza: la sicurezza sulle strade continua a essere una sfida aperta, che non può più essere rimandata.