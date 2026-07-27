Striscia la Notizia, cambia tutto: Mediaset spegne anche i social, dopo 38 anni cala il sipario sul programma di Antonio Ricci

Antonio Ricci

Non solo l’addio ai palinsesti di Canale 5: da giorni gli account social sono fermi e, secondo indiscrezioni, sarebbero passati sotto la gestione diretta di Mediaset

Si spegne anche l’ultima finestra rimasta aperta. Dopo l’uscita dai palinsesti di Canale 5, anche i social di Striscia la Notizia sembrano essersi fermati, alimentando la sensazione che il rapporto tra Mediaset e lo storico programma ideato da Antonio Ricci sia ormai arrivato al capolinea.

Per milioni di telespettatori rappresenta la fine di un’epoca. Striscia la Notizia, nata nel 1988 e protagonista dell’access prime time per 38 anni, avrebbe infatti perso anche l’ultimo spazio attraverso cui continuava a mantenere un contatto con il pubblico: i propri canali digitali.

Secondo quanto riportato da diversi osservatori del settore televisivo, la gestione degli account social sarebbe cambiata negli ultimi giorni e le pagine, fino a poco tempo fa aggiornate quotidianamente, risultano ora completamente inattive.

Dai record di ascolti alla crisi contro Affari Tuoi

Per quasi quattro decenni Striscia la Notizia ha rappresentato uno dei programmi simbolo di Mediaset, capace di rivoluzionare il linguaggio televisivo e di dominare la fascia dell’access prime time.

Negli ultimi anni, però, gli equilibri si sono modificati. Il successo di Affari Tuoi, rilanciato su Rai 1 con la conduzione di Stefano De Martino, ha progressivamente ridotto gli ascolti del tg satirico.

Nonostante vari tentativi di rilancio, il programma non è più riuscito a recuperare terreno, mentre La Ruota della Fortuna è diventata la nuova scommessa di Canale 5 per contrastare la concorrenza della Rai.

Anche l’esperimento in prima serata, proposto a inizio anno, si è concluso dopo poche puntate, senza riuscire a invertire la tendenza.

Il silenzio dei social alimenta le indiscrezioni

Se la scomparsa dai palinsesti aveva già fatto pensare alla fine di un ciclo, nelle ultime ore è arrivato un ulteriore elemento che ha rafforzato questa convinzione.

Secondo quanto riferito dai giornalisti Davide Maggio e Claudio Plazzotta, dal 25 luglio gli account social di Striscia la Notizia sarebbero stati sottratti alla squadra di Antonio Ricci e affidati direttamente a Mediaset.

Sempre secondo queste indiscrezioni, il team storico del programma sarebbe stato mandato in ferie e i profili social non verrebbero più aggiornati perché l’azienda non avrebbe interesse a investire risorse su un format che, allo stato attuale, non è previsto nei palinsesti.

Si tratta di informazioni che alimentano il dibattito sul futuro della trasmissione, ma che non sono state accompagnate da una comunicazione ufficiale di Mediaset sulla gestione degli account.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Già durante la presentazione dei palinsesti televisivi 2026-2027, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato intendere che per Striscia la Notizia non ci fosse spazio nella nuova programmazione di Canale 5.

Rispondendo alle domande sul futuro del programma, l’amministratore delegato del gruppo era stato molto netto:

“Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi.”

Una dichiarazione interpretata da molti come la conferma della conclusione di un percorso iniziato quasi quarant’anni fa.

Il futuro resta tutto da scrivere

Al momento non risultano annunci ufficiali che parlino della cancellazione definitiva di Striscia la Notizia, ma l’insieme degli elementi emersi nelle ultime settimane lascia intendere che il programma stia vivendo la fase più delicata della sua storia.

L’interruzione delle pubblicazioni sui social, l’assenza dai nuovi palinsesti e lo stop alle attività della redazione rappresentano segnali che fanno pensare a una separazione ormai consumata tra Mediaset e il format creato da Antonio Ricci.

Resta da capire se in futuro il tg satirico potrà trovare una nuova collocazione – magari su un’altra emittente – o se, davvero, si sia chiuso definitivamente uno dei capitoli più importanti della televisione italiana.