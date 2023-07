Elefante scappa dal circo e passeggia vicino al mare ad Amantea (VIDEO)

Un elefante passeggia verso il mare ad Amantea, in provincia di Cosenza sotto lo sguardo incredulo ed impaurito di chi ha incrociato l’insolito “turista”. In molti hanno inforcato il telefonino per immortalare il singolare avvenimento.

Panico ad Amantea, l’elefante si è diretto prima verso il mare e poi nell’area commerciale dove è stato recuperato

Altri hanno segnalato la pericolosa presenza del pachiderma che è scappato dal circo ed ha iniziato a vagare indisturbato per la città raggiungendo prima la zona mare per poi spostarsi verso l’area commerciale di Amantea. In un filmato è stato ripreso mentre si trovava nei pressi di un supermercato EuroSpin.

Qui l’elefante è stato bloccato recuperato e riportato nel suo recinto al circo. Sulla vicenda da registrare la mobilitazione delle associazioni animaliste per le precarie condizioni dell’animale.