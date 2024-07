Elia Fiorindi condannato a 10 anni per l’omicidio del 17enne Aymen, il papà della vittima: ‘Non è giusto’

E’ stato condannato giovedì 25 luglio alla pena di 10 anni di reclusione il 19enne Elia Fiorindi, accusato di aver ucciso il 17enne Aymen Adda Benameur, nel maggio del 2023, a Maserada, in provincia di Treviso. Riconosciuta una provvisionale di 310mila euro.

Aymen Adda Benameur fu colpito a morte da Elia Fiorindi a Maserada al culmine di una lite per la cessione di hashish

L’episodio si era verificato nel corso di una lite legata ad una transazione per la cessione di 50 grammi di hashish nel parcheggio di Varago. La morte del minorenne era stata provocata da due profonde ferite di arma da taglio. La sentenza è stata pronunciata con rito abbreviato.

Il Gup Piera De Stefani ha stabilito una pena inferiore rispetto ai 12 anni richiesti dal pubblico ministero Davide Romanelli. Sono state riconosciute ad Elia Fiorindi le attenuanti generiche e non gli è stata contestata l’aggravante della minore età della vittima in quanto non poteva esserne consapevole.

Stabilita una provvisionale di 310mila euro, il Gup ha riconosciuto le attenuanti: la rabbia del papà della vittima

Il papà di Aymen Adda Benameur non ha nascosto la rabbia per una condanna ritenuta troppo bassa. “Non è giusto. Non è una pena congrua per quello che è stato fatto”. Soddisfatti i legali del 19enne: “Eravamo consapevoli di essere al “limite” fra un eccesso colposo di legittima difesa e un omicidio volontario” – ha riferito l’avvocato Fabio Crea.