Salento, muore a 33 anni dopo febbre alta: mistero sulla morte di Emanuele Grecuccio

Emanuele Grecuccio

Chi era Emanuele Grecuccio, il 33enne morto a Salve?

Aveva 33 anni, era conosciuto da tutti e impegnato nel volontariato. La comunità di Salve, nel basso Salento, è sotto choc per la morte improvvisa di Emanuele Grecuccio.

Un ragazzo radicato nel tessuto sociale di un paese di circa 4.500 abitanti, attivo soprattutto nelle associazioni animaliste del territorio. Un volto familiare, uno di quelli che si salutano per nome.

La notizia del decesso, arrivata nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e amministratori locali.

Cosa è successo all’ospedale Vito Fazzi di Lecce?

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Ospedale Vito Fazzi nella serata del 14 febbraio, dopo aver accusato un malore accompagnato da febbre alta.

Il quadro clinico sarebbe apparso grave fin da subito. Nel corso della notte le condizioni sono peggiorate ulteriormente, fino al tragico epilogo. I medici avrebbero tentato ogni intervento possibile, ma il cuore di Emanuele ha cessato di battere poche ore dopo il ricovero.

Si ipotizza che la causa possa essere un virus, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Si attendono le valutazioni della magistratura per stabilire se verranno disposti accertamenti medico-legali, compresa un’eventuale autopsia.

Saranno disposti accertamenti sulla causa del decesso?

Il decesso, avvenuto in circostanze improvvise e in età così giovane, impone ora un passaggio formale davanti all’autorità giudiziaria. Spetterà ai magistrati valutare se procedere con approfondimenti clinici per chiarire le cause precise della morte.

Al momento, l’ipotesi di un’infezione virale resta tale. Nessuna comunicazione ufficiale ha definito con certezza l’origine del malore.

In questi casi, la prassi prevede verifiche puntuali, soprattutto quando il quadro clinico evolve rapidamente in poche ore.

Il cordoglio del sindaco e il Carnevale annullato

Il sindaco Francesco Villanova ha espresso pubblicamente il dolore dell’amministrazione comunale con parole misurate ma cariche di commozione:

«Il Comune di Salve esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa del giovane concittadino Emanuele Grecuccio. L’amministrazione comunale, interpretando il sentimento dell’intera comunità, si stringe con affetto attorno alle famiglie colpite in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto, la sfilata di Carnevale è annullata».

La decisione di annullare le manifestazioni di Carnevale previste a Ruggiano rappresenta un gesto simbolico ma forte. In un piccolo centro, il lutto è collettivo.

Il ricordo della comunità e l’impegno nel sociale

In queste ore i social sono stati invasi da messaggi di affetto. Amici, volontari, cittadini raccontano un ragazzo disponibile, presente, sempre pronto a dare una mano.

Il suo impegno con le associazioni animaliste lo aveva reso un punto di riferimento per molti. In una comunità dove i legami sono stretti, la perdita di un giovane così conosciuto assume un peso ancora più grande.

Salve, oggi, è un paese silenzioso. In attesa di risposte ufficiali, resta il vuoto lasciato da una morte improvvisa che nessuno si aspettava.

Una febbre, un malore, una corsa in ospedale. E poi la notte.