Helena Prestes a Verissimo: ‘Papà in coma, l’ho trovato tramite un giornale’, i progetti con Javier

#Helena Prestes, #Javier Martinez, #Verissimo
Perché Helena Prestes è volata d’urgenza in Brasile?

Lacrime trattenute, voce incrinata e una confessione che spiazza il pubblico. Ospite del 15 febbraio Verissimo, Helena Prestes ha raccontato i recenti problemi di salute del padre, colpito da ictus e ricoverato in ospedale in Brasile.

La notizia le è arrivata nel modo più crudele possibile: “Ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale perché era senza documenti. Un’amica di mia sorella mi ha mandato una foto. Sono rimasta scioccata. Ho iniziato a cercarlo e l’ho trovato”.

Un racconto che ha il sapore dell’abbandono e dell’urgenza. La modella, 35 anni, non aveva rapporti stabili con il padre. Eppure ha preso il primo volo.

Che rapporto aveva Helena Prestes con il padre?

La confessione è diretta, senza sconti: “È sempre stato un uomo violento. E lo è tuttora”. Un passato difficile, segnato da tensioni e distanza emotiva.

Eppure, quando ha saputo dell’ictus, Helena ha scelto di partire. “Ero combattuta. È stato un viaggio molto difficile”. A convincerla è stato il compagno, Javier Martinez: “Di papà ce n’è uno solo”.

Quando è arrivata in ospedale, il padre entrava e usciva dal coma. “Ora ci sentiamo in videochiamata, anche se dorme quasi sempre”.

Un gesto che non cancella il passato, ma che racconta un bisogno di chiudere i conti con la propria storia.

Il padre accumulatore seriale e la casa da sgomberare

In Brasile, Helena ha scoperto un’altra realtà dolorosa. Il padre viveva in condizioni difficili, trasformando la casa in un deposito caotico. “Era diventato un accumulatore seriale”.

Lei e la sorella hanno svuotato l’abitazione con un camion, buttando via oggetti inutili nella speranza di renderla abitabile. L’obiettivo è consentire all’uomo di tornare a casa, assistito da un’infermiera.

Un’immagine potente: le figlie che ripuliscono non solo una casa, ma una vita sfilacciata.

Il silenzio della madre e l’intervento della polizia

La frattura familiare non riguarda solo il padre. Helena Prestes ha rivelato di non avere rapporti nemmeno con la madre da anni. “Ho chiesto a sua sorella di avvisarla. Non è venuta e non ha scritto”.

Durante lo sgombero, è arrivata perfino la polizia per un controllo. Successivamente, le sorelle hanno scoperto che sarebbe stata proprio la madre a chiamarla.

Un dettaglio che aggiunge tensione a una vicenda già carica di dolore e incomprensioni.

Helena e Javier: amore, matrimonio e figli

Nonostante le ombre familiari, Helena trova stabilità nel rapporto con Javier Martinez. I due convivono e festeggiano il primo anno insieme. “Amo la nostra casa, amo la sensazione di avere un posto dove tornare”, racconta lei.

Sognano matrimonio e figli, ma con prudenza. “Ci sono cose da sistemare prima. Non bisogna farsi prendere dalla passione”, ammette Helena. Anche Javier, che ha perso la madre a 13 anni, sottolinea l’importanza di non rimandare i gesti importanti: “Sono momenti che ti segnano. Non volevo che lei si pentisse di non essere partita”.

In studio, il pallavolista legge una lettera d’amore dedicata alla compagna. Parole intime, complicità evidente, un abbraccio lungo davanti alle telecamere.

Helena Prestes tra passato e futuro

Il racconto a Verissimo non è solo cronaca familiare. È il ritratto di una donna che prova a ricomporre le fratture del passato mentre costruisce un futuro più stabile.

Un padre violento, una madre distante, un viaggio difficile e una casa da ripulire. Ma anche un amore maturo, un progetto di famiglia e la consapevolezza che certe ferite non si cancellano, si attraversano.

Helena Prestes non ha negato il dolore. Lo ha guardato in faccia. E poi ha preso un aereo.

