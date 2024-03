Emanuele Panizza, l’ex calciatore dell’Alessandria muore in un incendio: ‘Hai sempre amato i grigi’

É un ex calciatore dell’Alessandria, Emanuele Panizza, la vittima nell’incendio di una casa nel sobborgo cittadino. La tragedia in zona Valmadonna. La tragedia si è verificata nella serata di domenica 17 marzo con i vigili del fuoco che sono stati chiamati ad intervenire intorno alle 19:30 per un rogo che si è sviluppato in una casa lungo strada Comunale.

Emanuele Panizza è deceduto in un incendio divampato in zona Valmadonna, due persone intossicate

Quando Emanuele Panizza è stato tirato fuori dall’appartamento in fiamme ormai non c’era più nulla da fare. Due persone che si trovavano nell’abitazione sono rimaste intossicate. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Difensore, classe 1966, ha giocato con i Grigi cinque stagioni, dall’83 all’88; Juve Domo, La Palma Cagliari, Aosta e Valenzana le altre sue squadre. “Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele” – il pensiero affidato ai social dalla società, attualmente ultima nel girone A della serie C.

Sui social ricordo e commozione

“I Grigi si amano e tu l’ hai sempre fatto, sia nelle 75 presenze con la nostra maglia e sia dopo come tifoso”, il messaggio pubblicato dal Museo Grigio di Mauro Bavastri (che custodisce la sua maglia numero 3 della stagione 1986 – 87). “Ci siamo rivisti a maggio scorso, all’evento ‘Un grande cuore grigio’, il titolo che sembrava scritto per lui. Non aveva giocato. Si capiva che quell’invito gli aveva fatto piacere, tornare a respirare l’atmosfera unica dei Grigi” – ha ricordato Lorenzo Mazzeo.