Napoli, investita dopo essere scesa dal taxi: Rita Granata non ce l’ha fatta, judo in lutto

Non ce l’ha fatta Rita Granata, la 27enne investita nella notte tra sabato e domenica scorsi a Napoli in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta. La ragazza è deceduta all’ospedale San Paolo, dove era ricoverata, a causa delle gravissime ferite riportate.

Rita Granata è deceduta dopo tre giorni di agonia, investita e sbalzata per 30 metri da un’auto guidata da un 24enne

Domenica 5 maggio intorno alle 4:30 la 27enne era appena scesa da un taxi e stava attraversando la strada per tornare a casa quando, all’incrocio con via Rossetti, è stata investita da un’auto guidata da un ragazzo di 24 anni e con a bordo un passeggero di 22 anni. L’impatto è stato violentissimo e ha fatto sbalzare la ragazza di circa 30 metri. Il conducente dell’auto ha proseguito la marcia, per poi tornare mezz’ora dopo sul posto dove è stato intercettato dagli agenti della Polizia municipale intervenuti per prestare soccorso ed effettuare i rilievi. Le condizioni della 27enne sono apparse subito gravi; trasportata dal 118 all’ospedale San Paolo dove è stata ricoverata in prognosi riservata fino al decesso.

Si tratta della seconda vittima di incidenti stradali avvenuti in poche ore nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio a Napoli. Due ore dopo l’incidente risultato fatale a Rita Granata, a poca distanza si è verificato un altro incidente mortale che ha visto coinvolta sempre una ragazza, Sara Romano, 21 anni, travolta e uccisa sul colpo in via Cattolica da un’auto che ha fatto poi perdere le sue tracce. I Carabinieri sono riusciti a individuare la persona alla guida dell’auto, un 29enne, che si è costituito e il cui fermo è stato convalidato dal giudice mercoledì 8 maggio.

Rita Granata

La 27enne era ufficiale di gara e nel 2021 si era candidata al consiglio comunale di Napoli

La 27enne Rita Granata era ufficiale di gara di judo ed era molto conosciuta tra gli appassionati della disciplina in Campania. A lei il Comitato promozione e sviluppo per la Campania della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam) ha dedicato una nota pubblicata su Facebook:

“La nostra Rita Granata è venuta a mancare, negli ultimi mesi eri stata una figura di valore per il nostro comitato, presente a tutte le manifestazioni, sempre educata, rispettosa e professionale. Oggi è stato un duro colpo per tutti noi. Ciao Rita, stai sicura che ti ricorderemo nel migliore dei modi”. Alle elezioni amministrative del 2021 Rita Granata era stata candidata al Consiglio municipale della Decima Municipalità di Napoli con la lista “Napoli 2030”, senza essere eletta.