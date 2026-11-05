Enrico Tomelleri, morto a 47 anni dopo un volo di 12 ore: cos’è la trombosi del viaggiatore

Enrico Tomelleri

Il docente universitario era partito da Monaco per raggiungere l’Arizona, dove avrebbe partecipato a un workshop, il malore pochi giorni dopo l’arrivo

Un viaggio intercontinentale per lavoro, poi le difficoltà respiratorie e una corsa in ospedale che non è bastata a salvargli la vita. Enrico Tomelleri è morto a 47 anni negli Stati Uniti, dove si era recato per un impegno accademico. A provocare il decesso sarebbe stata un’embolia polmonare che, secondo quanto riferito dai medici americani alla famiglia, potrebbe essere stata causata dal lungo trasferimento in aereo. Una dinamica che richiama il rischio della cosiddetta trombosi del viaggiatore, una complicanza che può manifestarsi anche dopo molte ore trascorse in volo.

Originario di Buttapietra, in provincia di Verona, e residente a Lana, in Alto Adige, Tomelleri era un ricercatore e docente della Libera Università di Bolzano. In Arizona era arrivato per partecipare a un workshop e tenere alcune lezioni alla Northern Arizona University. Quella che doveva essere una trasferta professionale si è trasformata in una tragedia.

Il volo di 12 ore, poi il malore in Arizona

La partenza da Monaco di Baviera risale al 28 settembre 2026. Tomelleri aveva raggiunto Los Angeles con un volo diretto di circa dodici ore, per poi imbarcarsi su un secondo aereo diretto a Phoenix. Da lì aveva proseguito in auto fino a Flagstaff, dove si trova la sede della Northern Arizona University.

Dopo aver iniziato le attività previste dal programma, il docente ha accusato i primi problemi respiratori il 3 ottobre. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero e, quattro giorni più tardi, si sono aggravate in maniera drammatica. Tomelleri è andato in arresto cardiaco: un lungo intervento di rianimazione ha permesso di far ripartire il cuore, ma non è seguito il recupero sperato.

Il professore è stato trasferito in terapia intensiva, dove è rimasto senza più riprendersi. La morte è sopraggiunta la sera del 13 ottobre, quando in Italia era già il giorno successivo. Il fratello Carlo, volato negli Stati Uniti per raggiungerlo, ha raccontato di aver ricevuto dai medici indicazioni molto preoccupanti sulle possibilità di sopravvivenza.

È stato proprio chiedendo spiegazioni agli specialisti che ha appreso la possibile origine del dramma: l’embolia polmonare avrebbe potuto essere provocata dal lungo viaggio in aereo. Un’ipotesi comunicata dai sanitari alla famiglia, che riconduce la vicenda al fenomeno conosciuto come trombosi del viaggiatore.

Era uno sportivo e amava la montagna: «Una morte inaspettata»

A rendere ancora più difficile accettare quanto accaduto è il ritratto che il fratello ha fatto di Enrico. Non soltanto un professionista affermato, ma anche una persona sportiva, abituata a trascorrere molto tempo all’aria aperta. La montagna era una delle sue grandi passioni: la frequentava camminando, arrampicando, pedalando in mountain bike e praticando anche la canoa.

«Era un appassionato di montagna, che frequentava abitualmente», ha raccontato Carlo, ricordando quanto fosse attivo il fratello. Proprio per questo l’improvvisa comparsa di una patologia così grave è stata ancora più difficile da immaginare.

Tomelleri aveva trasformato quell’amore per la natura anche in un impegno concreto. Nel tempo libero era volontario del Soccorso Alpino, partecipando alle attività di ricerca dei dispersi e mettendo a disposizione le proprie competenze anche nell’utilizzo dei droni.

La carriera internazionale e il ricordo dell’Università di Bolzano

Dopo il dottorato all’Università di Padova, il ricercatore aveva lavorato al Centro di ecologia alpina del Monte Bondone, al Max Planck Institute di Jena e in Eurac Research. Alla fine del 2017 era entrato nella comunità accademica della Libera Università di Bolzano, nella Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari.

Qui aveva insegnato analisi dei dati ambientali, inventario forestale e gestione delle foreste montane, dedicando la propria attività scientifica alla ricerca di strumenti e soluzioni per una gestione forestale sostenibile. Era inoltre vicedirettore del master in Environmental Management of Mountain Areas.

Il commosso ricordo

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra colleghi e studenti. Roberto Tognetti, direttore del corso, lo ha ricordato sottolineando il valore del suo lavoro e la capacità di unire ricerca e didattica: «Alla ricerca ha sempre affiancato una forte passione per l’insegnamento». Tomelleri riusciva a trasmettere agli studenti «la curiosità e il rigore con cui affrontava il proprio lavoro».

Il messaggio si chiude con parole che restituiscono il dolore dell’intera comunità universitaria: «Mancherà moltissimo a tutti noi».

Un ultimo saluto è arrivato anche attraverso una scelta della famiglia. D’accordo con la compagna e il figlio di 15 anni, i familiari hanno deciso di disperdere le ceneri in Arizona, nel Walnut Canyon, un luogo che aveva colpito Tomelleri e che gli ricordava le montagne dove amava arrampicare in Germania. Proprio lì, lontano da casa ma in un paesaggio che sentiva vicino, è stato affidato l’ultimo ricordo di una vita dedicata alla scienza e alla montagna.