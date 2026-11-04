Como nella storia, umilia il Lens 9-1 in Champions: è record per il calcio italiano

Notte da ricordare per il Como

La squadra di Fabregas firma un’impresa clamorosa in Francia: tripletta di Douvikas, a segno anche Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e il 18enne Papaccioli

Una notte da consegnare alla storia del calcio italiano. Il Como di Cesc Fabregas travolge il Lens con un incredibile 9-1 in trasferta e firma un’impresa senza precedenti per una squadra italiana in Champions League. Nessuna formazione del nostro Paese aveva mai realizzato nove reti lontano da casa nella massima competizione europea. Una goleada che proietta i lariani sotto i riflettori internazionali e conferma le ambizioni di una squadra capace di giocare con personalità e qualità anche sui palcoscenici più prestigiosi.

Protagonista assoluto della serata è Tasos Douvikas, autore di una tripletta. A completare la festa ci pensano Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e il giovanissimo Matteo Papaccioli, che trova la sua prima rete europea a soli 18 anni. Per i francesi, invece, una serata da dimenticare, con Aguilar autore dell’unico gol dei padroni di casa.

Douvikas apre la goleada, Nico Paz firma il tris

Il Como parte con grande determinazione e impiega appena sette minuti per sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Perrone prolunga di testa il pallone e Douvikas è il più rapido a intervenire, firmando l’1-0. I francesi provano a reagire, ma la squadra di Fabregas controlla il gioco e concede pochissimo.

Al 32′ arriva il raddoppio: Alex Valle mette in mezzo un pallone invitante e il centravanti greco, ancora una volta puntuale, trova la deviazione vincente. Il Lens accusa il colpo e fatica a contenere le iniziative degli ospiti. Prima dell’intervallo arriva anche il tris: Douvikas veste i panni dell’assist-man e serve Nico Paz, che completa una splendida azione collettiva con la rete del 3-0.

Nella ripresa il Como dilaga: nove gol e record

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i lariani. Dopo appena un minuto Da Cunha, servito da Nico Paz, trova il varco giusto e firma il 4-0 con una conclusione precisa. Il Lens è ormai in balia degli avversari e al 53′ arriva anche il quinto gol: Milla disegna il cross e Kempf anticipa tutti di testa.

Tre minuti più tardi Douvikas completa la propria serata da protagonista. L’attaccante greco sfrutta il servizio di Nico Paz e realizza il 6-0, mettendo a segno la sua tripletta personale. Il Como continua a spingere e al 62′ è Mattia Liberali a trovare la via della rete con una progressione conclusa da un tiro vincente.

Il Lens riesce a segnare il gol della bandiera al 65′ con Aguilar, bravo a sfruttare un pallone in area e a battere Butez al volo. Ma la reazione francese non cambia il copione della partita. Al 69′ Baturina firma l’ottava rete del Como dopo una bella iniziativa personale, mentre nel recupero arriva il momento più emozionante per il giovane Papaccioli.

Il diciottenne, entrato nella ripresa, trova il gol del definitivo 9-1 al 91′. Inizialmente la rete viene annullata per fuorigioco, ma il controllo del Var corregge la decisione e convalida la marcatura. Per il giovane talento è un debutto europeo da ricordare.

Fabregas si gode una notte indimenticabile

Il triplice fischio sancisce una delle vittorie più clamorose della storia recente del calcio italiano in Europa. Il Como non si limita a conquistare tre punti pesantissimi: stabilisce un primato per le squadre italiane in trasferta in Champions League, con nove gol realizzati sul campo del Lens.

Una prestazione corale nella quale hanno brillato i protagonisti più attesi, a cominciare da Douvikas e Nico Paz, ma anche i giovani come Liberali e Papaccioli. Per Fabregas è la conferma della crescita di un gruppo che non sembra intenzionato a porsi limiti.

Dall’altra parte, il Lens incassa una sconfitta pesantissima davanti al proprio pubblico, incapace di arginare la qualità e la velocità delle combinazioni lariane. Per il Como, invece, è una notte destinata a restare negli annali: nove gol, un record storico e un messaggio chiarissimo all’Europa.