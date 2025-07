Famiglia sterminata sull’A1: morte cerebrale per Silvana Visconti, saranno donati gli organi

Silvana Visconti e la piccola Summer morti nel tragico incidente sull'A1

Era l’unica sopravvissuta dell’incidente mortale in galleria

Silvana Visconti, 37 anni e mamma della piccola Summer (4 anni), è stata ufficialmente dichiarata in morte cerebrale dopo il grave incidente del 15 luglio nella galleria di Base tra Fiorenzuola e Badia, nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze). Trasportata d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze, le sono state avviate le procedure per l’espianto degli organi, avendo espresso volontà da donatrice. Anche per la figlia è stata disposta la donazione degli organi.

Un incidente che ha devastato la famiglia Visconti di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). Una Panda in panne è rimasta ferma in corsia fino a quando un tir guidato da un autista moldavo di 56 anni l’ha travolta mortalmente. A bordo c’erano sei persone, di cui cinque hanno perso la vita, mentre Silvana Visconti, 37 anni, è stata trasportata d’urgenza a Careggi.

Le vittime: una famiglia annientata

Nell’impatto, sono morti sul colpo:

Mauro Visconti , 69 anni, nonno materno, originario di Verbania;

, 69 anni, nonno materno, originario di Verbania; Nydia Zoila Basulto , 65 anni, nonna, nata in Perù;

, 65 anni, nonna, nata in Perù; Carla Stephany Visconti , 39 anni, sorella di Silvana;

, 39 anni, sorella di Silvana; la piccola Summer , 4 anni, figlia di Silvana**;

, 4 anni, figlia di Silvana**; il loro cagnolino.

La bimba, trasferita con la madre al Meyer di Firenze, è deceduta mercoledì sera, confermato il decesso per morte cerebrale.

Silvana Visconti: donatrice e speranza di vita

Silvana Visconti, alla guida della Panda, era l’unica sopravvissuta. Le è stato diagnosticato un politramma con esito di morte cerebrale; proprio per questo, è stata attivata la procedura per l’espianto degli organi con consenso del giudice tutelare del tribunale di Firenze. Una scelta che dà un tocco di altruismo a un dramma dal dolore estremo, offrendo speranza a futuri riceventi.

La dinamica: Panda in panne, camion sulla scia

Le prime indagini dell’Arma dei Carabinieri confermano che la Panda si è bloccata in galleria, forse a causa di un guasto tecnico. I veicoli successivi hanno evitato la Panda, ma il tir non è riuscito a frenare, provocando un tamponamento devastante. I Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare cesoie per estrarre i passeggeri, ma per cinque di loro non c’è stato nulla da fare.

La famiglia: un dolore diffuso

Gravellona Toce si trova ora ad affrontare un lutto familiare senza precedenti: nonni, zia e figlia decedute in un solo momento, mentre Silvana resta l’unica collegamento tra la vita e la morte. I colleghi e la comunità locale sono in apprensione per la sua situazione, che si concluderà con l’espianto, simbolo di speranza e generosità in mezzo a un dolore incommensurabile.