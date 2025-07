Temptation Island si trasforma in Forum, Alessio e Sonia tra sofismi e citazioni: colpo di scena all’orizzonte

Alessio e Sonia durante il falò

Il falò degli avvocati si chiude con la decisione di Alessio e la delusione di Sonia

Più che un confronto di coppia sembrava un’arringa per valer le proprie ragioni davanti a un giudice. Più che ad una puntata di Temptation Island è sembrato di assistere a Forum. Il falò tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, entrambi avvocati, ha regalato uno dei momenti più surreali dell’a stagione dell’edizione 2025 del reality dei sentimenti, quest’anno ambientata al Calandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria. Il faccia a faccia è arrivato al terzo tentativo. Tra citazioni giuridiche, frasi a effetto e giri di parole degni di un’aula di tribunale, i due hanno messo in scena un confronto che ha acceso il web.

Un falò tra “dubbi”, “formule” e “orgoglio”

Alessio ha provato a giustificare le sue dichiarazioni precedenti con un vero e proprio lessico tecnico:



“Il dubbio contiene sia il sì che il no”.

“Prima di interagire vorrei vedere il materiale posto a fondamento della sua decisione”

“Ho usato una formula dubitativa. Il dubbio contiene sia il sì che il no. Poteva essere un sì come un no. Ho detto ‘non sono sicuro se ti amo e se ti ho mai amata’. Non essere sicuro contiene esso stesso la formula del dubbio e il dubbio può avere sia una risposta definitiva affermativa”

“L’orgoglio fa morire le persone”.

Frasi che hanno lasciato il pubblico basito e che sono diventate virali nel giro di poche ore. Sonia, però, non si è lasciata incantare:

“Tu hai preso un bisturi e hai stracciato la mia anima”.

Il confronto si accende

La discussione ha toccato anche la proposta di matrimonio che Alessio avrebbe fatto “per gratitudine”. Lei chiede spiegazioni, lui risponde che non l’avrebbe potuta fare “perché altrimenti lei non gli avrebbe permesso di partecipare al programma” e aggiunge “L’orgoglio fa morire le persone”. La tensione cresce, e Sonia cerca di riportare tutto alla realtà:

“La dignità non è orgoglio”.

Il finale (provvisorio?)

Dopo un’ora di botta e risposta, Alessio Loparco decide di uscire da solo, accusando Sonia di non avergli dato l’opportunità di “sciogliere il dubbio”. Lei, visibilmente delusa, chiude con amarezza:

“Mi aspettavo almeno delle scuse. Invece niente”.

Prima di andare via Alessio fa arrabbiare ancora Sonia salutandola soltanto la stretta di mano salvo poi baciarla sulle guance dopo il rimprovero. Prima di allontanarsi la rassicura “Te lo prometto davanti a tutti: esco da qua e vado a fare un percorso psicologico importante”.

Nonostante l’addio, Filippo Bisciglia ha lasciato intendere che potremmo rivederli ancora in questa edizione. Il pubblico si divide: c’è chi spera in una riconciliazione, e chi – come Stefania Orlando – non ha dubbi:

“Alessio, meglio perderti che trovarti” – ha scritto su X.