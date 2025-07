Cusano Mutri piange Virginia: il corpo ritrovato in Texas, la grande passione per il Napoli

Virginia trovata morta nell'alluvione in Texas

La bambina di 9 anni travolta dall’alluvione al Camp Mystic: il dolore attraversa l’oceano

Una notizia che ha lasciato senza fiato un intero paese che fino all’ultimo ha sperato in un lieto fine. È stato ritrovato il corpo senza vita di Virginia, la bambina di 9 anni dispersa da giorni in Texas a causa di una violenta alluvione che ha colpito il Camp Mystic, un campo estivo frequentato da tanti giovani.

Il nome di Virginia era già noto a Cusano Mutri, dove il padre è originario e dove la famiglia conserva legami forti e autentici. Anche se la bambina viveva negli Stati Uniti, il piccolo borgo sannita l’ha sempre considerata parte della propria comunità. La notizia della sua morte, giunta nelle ultime ore, ha scosso profondamente il paese, lasciando spazio solo al silenzio e al dolore.

Un legame che andava oltre la distanza

Virginia conosceva bene Cusano Mutri: qui trascorreva momenti con la famiglia, esplorava i boschi e le montagne del Matese, si lasciava avvolgere dalla natura e dall’affetto dei nonni e dei parenti. I suoi occhi curiosi e il suo sorriso limpido avevano lasciato un segno in chiunque l’avesse incontrata.

Nonostante la distanza geografica, il legame con il paese del padre era autentico. Per questo la sua scomparsa ha colpito tutti come una ferita personale. A testimoniare l’affetto collettivo, in molti a Cusano Mutri hanno condiviso il suo ricordo, stretti nel dolore di una tragedia che ha superato i confini.

Il sogno azzurro e quella foto virale

Tra le immagini che in queste ore stanno facendo il giro dei social, ce n’è una in particolare che ha commosso migliaia di persone. Virginia, con una sciarpa del Napoli tra le mani, sorride felice durante una visita recente nella città partenopea. Era tifosa azzurra e aveva potuto vivere da vicino la festa per lo scudetto del Napoli, realizzando così uno dei suoi piccoli grandi sogni.

A rilanciare la foto è stata anche la pagina social La Napoli Bene, che ha raccontato la sua storia con parole semplici e toccanti:

“Virginia è una delle bimbe che l’alluvione in Texas si è portata via… Sciarpa del Napoli, tifosa del Napoli, era stata da poco a Napoli. Il papà originario di Cusano Mutri. Una storia che mi spacca l’anima”.

Una comunità che si stringe nel dolore

A Cusano Mutri l’atmosfera è sospesa. Il sindaco e i cittadini stanno esprimendo vicinanza alla famiglia, con discrezione e rispetto. Il paese intero si è fermato, come in attesa di un gesto collettivo che possa onorare la memoria di Virginia. Non si esclude l’organizzazione di una cerimonia pubblica o un momento di raccoglimento nel giorno in cui sarà celebrato il funerale.