Trovato il corpo della piccola Fatou, si era immersa nel Lago di Como in cerca di refrigerio

Il corpo della piccola Fatou, origini senegalesi e residente a Bulciago, nel lecchese, è stato recuperato mercoledì 16 agosto dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Mandello del Lario, la ragazzina di 11 anni era scomparsa nel ramo lecchese del lago di Como

La ragazzina di 11 anni era dispersa dalle 16:00 del giorno di Ferragosto. Un pomeriggio caldissimo con la bimba che era in acqua, nonostante non sapesse nuotare, insieme alle due sorelline e un’amichetta, quando probabilmente le è mancata la terra sotto i piedi: forse in un punto di forte dislivello come tipico dei fondali lacustri.

La bambina è scomparsa nelle acque del ramo lecchese del lago di Como, a Mandello del Lario, e mai più riemersa. Il corpo senza vita è stato ritrovato alle 13:55, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, a poche decine di metri dalla foce del torrente Meria, a diversi metri di profondità. Fatou è annegata nel lago alla foce del torrente Meria.

Ricerche in cui non sono mancate le difficoltà’, soprattutto ieri sera. Con la luce del sole e un lago meno mosso, i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono riusciti a individuare Fatou ormai senza vita.