Fedez, dissing con Sala per la sicurezza a Milano: ‘Influencer con fascia tricolore’, il sindaco replica

Il sindaco Giuseppe Sala? Un “influencer in fascia tricolore”, mentre “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore”. In un freestyle a Real Talk, format cult dedicato al rap italiano, Fedez ha sparato a zero sulla sicurezza a Milano, tirando in ballo direttamente il primo cittadino. “Io non so cosa dire, non mi sembrava che

Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese. Se volevamo dirla tutta. E la chiudo qui” – ha commentato il sindaco Sala.

Fedez ha dedicato un freestyle polemico al sindaco Sala: ‘Milano brucia, uno stupro ogni 20 ore’

“È il tuo lavoro, non il mio” – ha replicato via Instagram a stretto giro il rapper di Rozzano, postando poi anche i suoi risultati dal wrap di Spotify, seguiti da un emblematico dito medio rivolto non si sa bene a chi. Probabilmente il primo cittadino fa riferimento al fatto che Fedez è stato spesso sulle pagine di cronaca nell’ultimo anno e non solo per la separazione dalla moglie, seguita all’ormai celebre caso del pandoro gate. Da quando ha lasciato la casa di famiglia, il 35enne Federico Lucia è finito coinvolto in diversi casi di cronaca, a partire dalla rissa dello scorso aprile in un club milanese seguito dal pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino.

Il primo cittadino: ‘Non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese’

Alcuni consiglieri comunali hanno anche chiesto al sindaco di revocare al rapper l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza milanese, che aveva ricevuto insieme alla moglie Chiara Ferragni nel 2020. Nel freestyle, Fedez cita tra le rime anche lei, che appena tornata da una vacanza in Lapponia con i figli, oggi su Instagram anziché replicare ha preferito pubblicare le immagini del suo incontro con Bianca Balti, la bellissima modella che ha di recente annunciato di essere in cura per un tumore alle ovaie al terzo stadio.