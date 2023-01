Fedez, il fratello di Emanuela Orlandi: ‘Si è scusato, vorrei attenzione per le cose importanti’ (VIDEO)

Una risata di troppo ha fatto indignare il web che si è scagliato con Fedez per le battute pronunciate durante la puntata di Muschio Selvaggio dedicata al caso Emanuela Orlandi. Gianluigi Nuzzi, ospite della trasmissione condotta dal cantante e da Luis Sal, aveva parlato di black humor.

Pietro Orlandi a Gianluigi Nuzzi: ‘Fedez mi ha chiamato e si è scusato, ha capito di aver sbagliato’

Dopo il polverone delle scorse ore il conduttore di Quarto Grado è tornato sulla questione durante una diretta Instagram nel corso della quale è intervenuto Pietro Orlandi, fratello della 15enne scomparsa il 22 giugno 1983. “Fedez mi ha chiamato e si è scusato di questa cosa… Poteva anche non farlo ed ho apprezzato il fatto che mi ha chiamato e si è scusato. Ha detto che non voleva essere irrispettoso. Ha capito che aveva sbagliato ed in effetti in quel momento c’ero rimasto male quando ha detto che la stanno ancora cercando. Perché ridi? Si è dispiaciuto della cosa”.

Pietro Orlandi ha apprezzato il mea culpa di Fedez. “Comunque in questi anni ne ho sentito tante di cose brutte che una risata passa così… Ci sono cose peggiori. Ieri mi sono arrivate tante richieste di un commento che mi sono chiesto come mai non sono arrivate per esempio quando Ratzinger ha fatto sapere al magistrato Capaldi che erano disposti a dare i resti di Emanuela. Vorrei che questa attenzione ci fosse per le cose importanti”.

‘Perché tanta attenzione non c’è stata sulle parole di Ratzinger sui resti di Emanuela?’

Alla fine il fratello di Emanuela Orlandi ha anche ringraziato il marito di Chiara Ferragni per l’attenzione mostrata al caso. “L’ho ringraziato perché ha dedicato un’ora alla questione Emanuela, poi lui ha un altissimo ascolto tra i giovani in un programma senza censure… Perché gli ho detto che spesso incontro tante censure”. Pietro Orlandi ha detto che Fedez l’ha invitato a Muschio Selvaggio per tornare a parlare della sorella in totale libertà.