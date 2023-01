Emanuela Orlandi, Fedez a Muschio Selvaggio: ‘Non l’hanno mai trovata’, ride e poi si scusa (VIDEO)

I segreti Vaticani è il tema trattato durante la puntata di lunedì 23 gennaio di Muschio Selvaggio, condotto da Fedez e Luis Sal, intitolato Scandaluzzi con Nuzzi con ospite il conduttore di Quarto Grado. Una puntata che ha fatto discutere per una reazione del marito di Chiara Ferragni quando si è trattato del caso Emanuela Orlandi.

La puntata di Muschio Selvaggio dedicata al caso Emanuela Orlandi

Il rapper ha ricordato che Gianluigi Nuzzi è uno dei pochi italiani che è stato processato dallo Stato Vaticano per lo scandalo Vatileaks (fu assolto). “Fece impressione perché gli unici processi degni di nota celebrati in Vaticano erano quelli ai giornalisti”. Fedez ha poi precisato che l’idea della puntata è nata con la riapertura del caso di Emanuela Orlandi. Luis Sal ha chiesto a Nuzzi di fare il punto della situazione. “Partendo dall’inizio per chi non avesse visto la serie su Netflix”.

A questo punto è intervenuto Fedez: “Innanzitutto possiamo dire: non l’hanno mai trovata” con il rapper che non ha trattenuto una risata. “Questo è black humor, ti veniva da ridere perché lui ha detto iniziamo dall’abc ” – ha ribattuto Nuzzi sottolineando che è antitetico rispetto ad un giornalista. Il cantante si è scusato. “Mi faceva troppo ridere ma non fa ridere”.

La battuta di Fedez e la risposta di Gianluigi Nuzzi: ‘É black humor’

Un passaggio che è stato ripreso sul web ed è finito presto in topic trend su Twitter con numerosi utenti che si sono scagliati contro Fedez. “C’è poco da ridere, vorrei vedere, immaginate di essere il fratello di Emanuela Orlandi e vedere queste due persone sghignazzare”.

Non sono mancati altri passaggi che hanno fatto indignare il web come quando è stato ricordato che Papa Francesco ha incrociato i familiari della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983 e gli aveva detto “Emanuela è in cielo“. “Questo fa immaginare che non ci sia più” – ha spiegato Nuzzi con Fedez che è intervenuto con una nuova battuta… “O fa la pilota” per poi scusarsi.