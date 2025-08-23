Notizie Audaci

Lucia Valentino muore soffocata da un pezzo di mozzarella: cena si trasforma in un incubo a Marcianise

Pubblicato: 23 Ago, 2025 - ore: 23:40
Lucia Valentino è morta soffocata da un boccone di mozzarella

La 62enne Lucia Valentino perde la vita per soffocamento

Una tranquilla serata in famiglia si è trasformata in un dramma a Marcianise. Lucia Valentino, 62 anni, è deceduta improvvisamente nella sua abitazione dopo un soffocamento causato da un pezzo di mozzarella. Nonostante i tentativi dei soccorritori, la donna non ce l’ha fatta. La comunità è sotto shock e si stringe attorno ai figli.

Tragedia domestica a Marcianise

Il dramma che ha sconvolto Marcianise si è consumato la sera di venerdì 22 agosto. Lucia Valentino, 62 anni, vedova e madre di due figli, ha perso la vita per soffocamento mentre si trovava nella cucina della sua abitazione in via Zandonai, una traversa di via Gandhi.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava preparando la cena quando ha assaggiato un pezzo di mozzarella che, inspiegabilmente, le ha ostruito le vie respiratorie.

L’allarme dei familiari e i soccorsi

I familiari presenti hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e allertato i soccorsi. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.

«È successo tutto in pochi istanti» hanno raccontato i vicini. «Una cena in famiglia si è trasformata in un incubo».

Una comunità sotto shock

La notizia della scomparsa di Lucia Valentino ha scosso profondamente Marcianise. La donna era molto conosciuta in città e lascia un vuoto enorme nella vita dei due figli.

Il corpo è stato trasferito presso la Casa Funeraria Cerreto, dove in queste ore parenti, amici e conoscenti stanno rendendo omaggio alla salma.

I funerali

Le esequie di Lucia Valentino saranno celebrate domenica 24 agosto, alle ore 9:00, nel Santuario di Nostra Signora di Fatima a Marcianise. L’amministrazione comunale e l’intera comunità hanno espresso vicinanza alla famiglia per la perdita improvvisa. Sui social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio.

Quanto è frequente il soffocamento domestico?

Episodi come quello accaduto a Marcianise non sono comuni, ma purtroppo non isolati. Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno centinaia di persone in Italia muoiono per soffocamento accidentale, spesso causato da bocconi di cibo o corpi estranei ingeriti.

La dinamica che ha portato alla morte di Lucia Valentino ricorda l’importanza di diffondere maggiore consapevolezza sulle manovre di disostruzione delle vie aeree, utili a salvare vite in simili emergenze.

