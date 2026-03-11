Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti trovata morta in casa, fermato un uomo

Chi era Daniela Zinnanti e cosa è successo a Messina
Un nuovo dramma scuote la città di Messina, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento.
La vittima si chiamava Daniela Zinnanti, avrebbe compiuto 50 anni a luglio ed è stata trovata morta nella serata di martedì 10 marzo, all’interno della sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Provinciale, non lontano dalla chiesa di San Giacomo.
Il corpo della donna è stato scoperto intorno alle 20:00, riverso a terra in una pozza di sangue.
A lanciare l’allarme sarebbe stata la figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva più alle telefonate.
Come è stata uccisa la donna: le prime ipotesi degli investigatori
Secondo i primi accertamenti del medico legale, Daniela Zinnanti sarebbe stata colpita più volte con un’arma da taglio.
Le ferite sul corpo della vittima lascerebbero pensare a diverse coltellate, probabilmente inferte con un coltello particolarmente affilato.
Gli investigatori stanno cercando proprio l’arma del delitto nelle vicinanze dell’abitazione.
Le ricerche si concentrano su un coltello con manico nero, che potrebbe essere stato abbandonato nei cortili o nelle strade intorno al palazzo.
Il fermo di un sospettato per l’omicidio
Le indagini sono partite immediatamente dopo la scoperta del corpo.
Gli investigatori della Squadra Mobile di Messina hanno analizzato le prime informazioni raccolte sul posto e ascoltato diversi testimoni.
Nel corso della notte è stato fermato un uomo sospettato dell’omicidio, che è stato condotto in Questura per essere interrogato alla presenza del suo avvocato.
Secondo indiscrezioni, durante l’interrogatorio il sospettato avrebbe anche rilasciato alcune ammissioni, ma su questo punto gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.
Le telecamere e i rilievi della Scientifica
Per ricostruire con precisione quanto accaduto, la polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei condomini e nelle attività commerciali della zona.
Parallelamente, gli agenti della Polizia Scientifica hanno effettuato un lungo sopralluogo nell’appartamento della vittima, raccogliendo tracce e elementi utili alle indagini.
Tutto il materiale sarà ora analizzato in laboratorio per chiarire la dinamica dell’omicidio.
L’arrivo del magistrato e del medico legale
Sul luogo del delitto sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale, che ha effettuato una prima ricognizione sul corpo della donna.
Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per stabilire:
- l’ora esatta della morte
- il numero delle ferite inferte
- la dinamica dell’aggressione
Solo l’autopsia potrà fornire risposte definitive.
Un caso che sconvolge il quartiere Provinciale
La tragedia ha scosso profondamente il quartiere Provinciale, una zona residenziale della città dove la donna viveva da sola nel suo appartamento di via Lombardia.
Nel giro di poche ore la notizia si è diffusa tra i residenti, lasciando sgomento e incredulità.
Le indagini della polizia proseguono
Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Daniela Zinnanti, analizzando relazioni personali, contatti telefonici e movimenti della vittima.
Il fermo del sospettato rappresenta un primo passo importante, ma il lavoro degli inquirenti prosegue per chiarire ogni dettaglio della vicenda.
Solo nelle prossime ore sarà possibile capire se l’uomo fermato sarà formalmente accusato del femminicidio e quale sia stato il movente dell’omicidio.