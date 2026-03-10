Due sindaci del centrodestra si sposano: unione civile tra Basso e Bazzo accende il dibattito politico

Alessandro Basso e Loris Bazzo

Chi sono Alessandro Basso e Loris Bazzo, i due sindaci che si uniranno civilmente?

Una notizia destinata a far discutere politica e opinione pubblica.

Alessandro Basso, sindaco di Pordenone per Fratelli d’Italia, ha annunciato l’unione civile con Loris Bazzo, primo cittadino di Carlino, in provincia di Udine, eletto con la Lega.

La coppia celebrerà il rito il 27 giugno nello storico Chiostro di San Francesco a Pordenone, in una cerimonia che segna un caso piuttosto raro nella politica italiana: due sindaci, entrambi esponenti del centrodestra, che formalizzano la loro relazione.

“Questa scelta nasce da un rapporto solido costruito in cinque anni insieme”, ha spiegato Basso, sottolineando come la loro storia non sia solo personale ma inevitabilmente anche politica.

Perché il matrimonio tra i due sindaci fa discutere la politica

La vicenda ha attirato l’attenzione perché arriva da due amministratori appartenenti a forze politiche che storicamente hanno difeso il modello di famiglia tradizionale.

Secondo Basso, però, il loro matrimonio rappresenta anche un segnale dei tempi che cambiano.

“Possiamo serenamente dire che siamo la prova di come la destra sia più avanti di tanti altri nei fatti”, ha dichiarato il sindaco di Pordenone.

Un’affermazione che inevitabilmente ha acceso il dibattito, soprattutto per il riferimento al confronto con la sinistra sul tema dei diritti civili.

Dove vivono e com’è la vita privata della coppia

Nonostante gli impegni istituzionali nei rispettivi comuni, Basso e Bazzo conducono già una vita insieme.

La coppia vive infatti a Carlino, in Friuli Venezia Giulia, dove condivide la casa con due bulldog francesi e due gatti.

Entrambi amministratori locali, devono quotidianamente conciliare il lavoro politico con la vita privata, ma spiegano di aver costruito negli anni una relazione solida.

Il rapporto con la fede e la famiglia tradizionale

Uno degli aspetti che più ha colpito nell’annuncio è il riferimento alla loro identità religiosa.

Basso ha spiegato che lui e il futuro marito sono cattolici praticanti e che, per convinzione personale e politica, credono nei valori della famiglia tradizionale.

“Allo stesso tempo la vita prende strade diverse, e noi abbiamo scelto di percorrerla con onestà e alla luce del sole”, ha detto il sindaco.

Un passaggio che mostra la volontà di conciliare il proprio percorso personale con la visione politica e culturale da cui provengono.

Un caso raro: due primi cittadini che si uniscono civilmente

Anche lo stesso Basso ha riconosciuto l’eccezionalità della situazione.

“È certamente un inedito. Una coppia di sindaci è piuttosto rara”, ha spiegato.

Secondo il primo cittadino di Pordenone, la loro unione rappresenta anche una risposta a anni di contrapposizioni politiche sul tema dei diritti civili.

“Il nostro matrimonio riassume tanti anni di attacchi della sinistra”, ha aggiunto, pur precisando di non voler trasformare un momento personale in una polemica politica.

La reazione del Partito Democratico

Sulla vicenda è intervenuto anche il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, che ha scelto un tono conciliatorio.

In una nota il Pd ha espresso “felicitazioni sincere senza polemica” ai due sindaci per la loro scelta.

Il partito ha però ricordato che la possibilità di celebrare unioni civili è stata introdotta dalla legge approvata da un governo di centrosinistra, allora contestata dal centrodestra.

Secondo il Pd, la scelta di Basso e Bazzo dimostrerebbe che “i tempi erano maturi per una buona legge”.

Un segnale dei tempi che cambiano?

Il matrimonio tra Alessandro Basso e Loris Bazzo rappresenta un episodio simbolico nel panorama politico italiano.

Da un lato conferma come le questioni personali possano superare le tradizionali divisioni ideologiche; dall’altro dimostra quanto il tema dei diritti civili continui a essere terreno di confronto tra le forze politiche.

In ogni caso, il 27 giugno a Pordenone non sarà soltanto una cerimonia privata: per molti osservatori sarà anche un momento simbolico per la politica italiana.