Tony Pitony senza maschera? La foto virale scatena il web: ‘Assomiglia a Salvini’, la reazione

Tony Pitony

La foto di Tony Pitony senza maschera che sta facendo impazzire i social

Il mistero che circonda Tony Pitony, il cantante diventato virale negli ultimi mesi, potrebbe essere stato improvvisamente infranto.

Da qualche ora infatti sui social circola una foto che mostrerebbe il volto dell’artista senza la sua celebre maschera, quella che lo accompagna in ogni esibizione pubblica.

Lo scatto, pubblicato inizialmente su X (ex Twitter), è diventato virale nel giro di pochi minuti.

A pubblicarlo è stato un utente con una frase provocatoria:

“Tony Pitony senza maschera, non ringraziatemi”.

Da quel momento la rete si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia tra curiosità, meme e teorie sulla reale identità del cantante.

Perché Tony Pitony indossa sempre una maschera

Il successo dell’artista è esploso nell’ultimo anno, fino alla consacrazione con l’apparizione a Sanremo 2026.

Sul palco dell’Ariston Tony Pitony si è esibito nella serata delle cover insieme a Ditonellapiaga, conquistando pubblico e social.

Ma ciò che lo rende ancora più affascinante è proprio il mistero sulla sua identità.

Il cantante si presenta infatti sempre con una maschera ispirata a Elvis Presley, evitando di mostrare il suo vero volto.

In un’intervista al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Pitony aveva spiegato il motivo della scelta.

“Mi protegge dalle rotture di scatole. Non sopporterei l’idea di andare al ristorante e venire riconosciuto”, aveva detto.

La teoria virale: “È identico a Matteo Salvini”

La vera esplosione del caso social è arrivata quando alcuni utenti hanno notato una somiglianza sorprendente tra l’uomo nella foto e Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega.

Da quel momento i social si sono riempiti di meme e battute.

Tra i commenti più condivisi:

“È uguale a Salvini”.

“Li abbiamo mai visti nello stesso posto?”.

“Gli manca solo la cravatta verde”.

Nel giro di poche ore la foto ha raggiunto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, diventando uno degli argomenti più discussi online.

La risposta ironica di Matteo Salvini

Quando l’ondata di meme è diventata ingestibile, è intervenuto direttamente il politico chiamato in causa.

Matteo Salvini ha commentato su X con una frase ironica:

“Stop sending me this”, cioè “Smettete di mandarmi questa foto”.

Il messaggio era accompagnato da una emoji sorridente, segno evidente che il leader della Lega stava scherzando sulla vicenda.

Paradossalmente, il suo intervento non ha spento il dibattito ma lo ha reso ancora più virale.

Il silenzio di Tony Pitony alimenta il mistero

Se Salvini ha deciso di commentare con ironia, Tony Pitony per ora non ha detto nulla.

Il cantante ha scelto il silenzio, una strategia che molti interpretano come un modo per alimentare ancora di più il mistero sulla sua identità.

D’altronde il segreto dietro la maschera è sempre stato parte integrante del personaggio.

Durante l’intervista a BSMT l’artista aveva comunque rivelato qualche dettaglio sulla sua vita.

Le poche cose certe sulla vita del cantante

Tony Pitony ha raccontato di essere siciliano, originario di Siracusa, città a cui è molto legato.

Nel podcast aveva anche spiegato il suo modo di vivere la musica.

“Non mi reputo un cantante ma un attore. La musica per me è una festa, un rituale”, aveva detto.

E ancora:

“Quando arrivo in una città cerco di connettere le persone più folli, più particolari. Succede come una calamita”.

Un approccio artistico che ha contribuito a costruire il personaggio misterioso e irriverente che il pubblico ama.

La vera identità è davvero stata svelata?

Nonostante la foto virale, non esiste alcuna conferma ufficiale che lo scatto mostri davvero il vero volto di Tony Pitony.

Potrebbe trattarsi semplicemente di un’immagine manipolata, di una somiglianza casuale o di uno dei tanti scherzi virali tipici dei social network.

Una cosa però è certa:

il mistero attorno al cantante, invece di dissolversi, sembra diventare sempre più grande.