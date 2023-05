Femminicidio a Savona, Danjela dice sì all’ultimo appuntamento e viene uccisa: ‘Ho perso la testa’

Ha ucciso la ex compagna dopo averle chiesto un ultimo incontro nel tentativo di farle cambiare idea dopo che aveva posto fine la relazione. Danjela Neza, 29enne di origini albanesi, è la vittima dell’ennesimo femminicidio. Un’inarrestabile scia di sangue con mariti, fidanzati ed ex che si trasformano in giustizieri in nome di un amore malato.

La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio a Savona. Safayou Sow, 27 anni cittadino della Guinea, si è presentato all’appuntamento con una pistola semiautomatica calibro 22 e non ha dato scampo alla 26enne. Danjela è morta sul colpo.

L’ex fidanzato subito dopo il gesto ha chiamato il 112. “Ho ucciso una donna”, le parole al centralino. Sul posto è arrivata la polizia, con il 118 che non ha potuto fare nulla per salvarla. La coppia si era frequentata per diverso tempo, ma la relazione stava finendo. L’appuntamento mortale si è consumato in zona stazione, in Piazza delle Nazioni intorno alle 2 di notte. In pochi istanti è nato un diverbio che con il trascorrere dei minuti è diventato sempre più violento fino al femminicidio. L’uomo avrebbe riferito di aver perso la testa per un insulto.

Poi la corsa in macchina, dove teneva nascosta una pistola con matricola abrasa, sulla cui provenienza illecita sono in corso indagini. La vittima probabilmente è stata raggiunta da più colpi d’arma da fuoco. Accanto al corpo gli uomini della squadra mobile hanno trovato diversi bossoli e ora spetterà all’autopsia, il cui incarico sarà conferito nei prossimi giorni, chiarire se a uccidere la 29enne siano stati uno o più colpi.

La coppia lavorava in Darsena, a Savona. Entrambi impegnati nella ristorazione e, dalle prime verifiche, non risultano precedenti denunce da parte della donna nei confronti dell’ex compagno per violenze.