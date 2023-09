Ferrara, vuol vendicare la morte del figliastro: Davide Buzzi muore nella rissa mortale

Voleva vendicarsi per la morte del figlio e si è recato in un locale in centro a Ferrara dove si è scatenata una rissa. Il 42enne Davide Buzzi è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in una violenta colluttazione avvenuta intorno alle 23:30 nel bar Big Town di via Bologna.

Nella colluttazione è rimasto ferito un giovane di 20 anni, fermati il titolare del bar e il padre

Nella colluttazione è rimasto ferito in modo grave anche un giovane di 20 anni, il cugino del figliastro, che era con lui e che è stato accoltellato al ventre. Feriti, in maniera non grave, il titolare del bar, il 41enne Mauro Di Gaetano, e suo padre Giuseppe di 69 anni. Il 42enne accusava i titolari del bar di non aver allertato per tempo i soccorsi nella notte tra il 12 e il 13 agosto quando il suo figliastro 19enne morì, proprio in via Bologna, dopo aver accusato un male.

Per questo caso una delle ipotesi investigative è che il giovane avesse assunto sostanze stupefacenti che avrebbero scatenato un malore per un difetto congenito al cuore a lui già noto per un episodio precedente che lo costrinse al ricovero in ospedale.

Davide Buzzi aveva aggredito l’uomo che pensava essere il pusher del figlio

Non solo aveva già minacciato i titolari del bar ma nelle scorse settimane Davide Buzzi aveva aggredito in centro un uomo che accusava di essere il possibile pusher del figlio. L’uomo in quel caso era riuscito a rifugiarsi in un bar fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il titolare del bar e suo figlio sono in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio.