Pugnala e uccide moglie e figli, poi si toglie la vita: omicidio giallo a New York

Il custode di un edificio di New York ha pugnalato a morte sua moglie e due bambini piccoli prima di togliersi la vita all’inizio di questa settimana. La polizia ha detto che i quattro corpi sono stati scoperti con ferite multiple da taglio all’interno di un’abitazione di Upper West Side, a Manhattan.

Edison Lopez avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro di custode e trasferirsi a Westchester

L’accaduto ha scioccato i vicini che hanno descritto alla polizia la famiglia come stabile e “molto affettuosa” e hanno detto che c’erano pochi segni di problemi esteriori. Edison Lopez avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro per un nuovo ruolo nella contea di Westchester nelle prossime settimane, un trasferimento su cui la polizia dice di stare indagando come possibile fattore nell’omicidio-suicidio.

Gli inquirenti hanno riferito unzionari di polizia hanno riferito che il 41enne ha usato diversi coltelli da cucina per uccidere sua moglie, Aleksandra Witex, e i loro due figli piccoli. La donna è i ragazzini sono stati trovati vicino alla porta d’ingresso del corridoio dell’appartamento. Lopez è stato trovato sul suo letto con una ferita al collo. Non ci sono state precedenti chiamate ai servizi di emergenza o segnalazioni di incidenti domestici all’indirizzo, ha detto la polizia. Lopez è cresciuto nell’edificio, ereditando il ruolo di custode da suo padre.

Quest’ultimo ha scoperto la scena del crimine svitando lo spioncino dell’appartamento quando non aveva avuto notizie da suo figlio. I residenti dell’edificio hanno descritto la famiglia come stabile e “molto affettuosa”, secondo il capo della pattuglia della polizia di New York, John Chell. All’inizio della giornata, Lopez ha accompagnato i suoi figli ad un appuntamento di gioco con un vicino nel vicino Intrepid Sea, Air & Space Museum. La polizia sta acquisendo elementi utili alla ricostruzione del movente.