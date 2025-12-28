Famiglia nel bosco, le foto dei bambini al parco e al centro commerciale per smentire le accuse: ‘Stato di ansia’

L'incontro di Nathan con moglie e figli

La difesa gioca la carta delle foto

Emergono decine di fotografie della famiglia nel bosco di Palmoli, allegate dalla difesa al Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Gli scatti mostrano i tre figli della coppia — la primogenita di 8 anni e i gemelli di 6 — impegnati in attività quotidiane lontane dai principi ideologici contestati. I bambini sono ritratti mentre giocano con automobiline di plastica in un centro commerciale, ridono tra gli scaffali del supermercato, si lasciano scivolare dagli scivoli di un parco giochi e persino mentre mangiano gelato con cucchiaini di plastica.

I legali sostengono che queste immagini dimostrano la normalità della vita dei bambini, contraddicendo la narrazione delle assistenti sociali che descrivevano la famiglia come rigidamente avversa alla realtà contemporanea e all’uso di materiali plastici. Inoltre, spiegano che il rifiuto della primogenita a farsi installare un sondino naso-gastrico durante un ricovero nel 2024 era dovuto a una naturale paura, e non a motivi ideologici.

Le contestazioni e le misure del tribunale

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori dei tre bambini, hanno presentato una nuova istanza contro l’ordinanza che aveva sospeso la responsabilità genitoriale, collocando i figli in una casa famiglia a Vasto. Le contestazioni dei servizi sociali riguardano presunte carenze genitoriali, rigidità caratteriale e limitata propensione alla negoziazione.

Nonostante i genitori abbiano adottato misure richieste dal tribunale — trasferimento in una casa più idonea, completamento dei cicli vaccinali e home schooling con maestra a domicilio — le autorità continuano a sollevare dubbi sulla loro idoneità. La vicenda comprende anche l’episodio del rifiuto del sondino naso-gastrico per i gemelli durante il trattamento dell’intossicazione da funghi nel settembre 2024.

Supporto psicologico e consulenze

La madre dei tre bambini ha espresso preoccupazione per lo stato di ansia dei figli, che si mordono le mani e mostrano segni di disagio. Per supportare la famiglia nei test psicologici richiesti, sono stati nominati due consulenti di parte: la psicologa Martina Aiello e lo psichiatra Tonino Cantelmi. I test dureranno almeno 120 giorni, durante i quali i bambini resteranno nella casa famiglia. Nel frattempo, hanno la possibilità di incontrare la madre in orari prestabiliti.

La sistemazione abitativa del padre resta incerta: il casolare messo a disposizione dall’imprenditore Armando Carusi sarà disponibile solo fino a fine febbraio 2026. Una soluzione alternativa è rappresentata dall’abitazione offerta dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, già proposta anni fa e temporaneamente occupata dai genitori dopo l’episodio di intossicazione da funghi.

Reazioni politiche e mediatiche

La vicenda ha suscitato reazioni politiche. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito “sovietico” l’intervento delle autorità, sollevando il tema della libertà educativa e dell’home schooling. La famiglia, anglo-australiana, continua a difendersi mostrando prove fotografiche che attestano come i bambini abbiano avuto una vita normale, con giochi, socialità e esperienze comuni all’infanzia contemporanea.