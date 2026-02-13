Wanna Marchi investita sulle strisce a Milano: ‘Mi hanno travolta, non ricordavo dove abitavo’

Wanna Marchi mostra le ferite

Investita mentre passeggiava con il cane

Paura per Wanna Marchi, investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Milano. A raccontarlo è stata lei stessa in un lungo video pubblicato su Instagram, dove appare con il volto tumefatto, segnato da escoriazioni e lividi evidenti.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, intorno alle 17, in via Del Ricordo, tra Ponte Nuovo e il Quartiere Adriano. L’ex “regina delle televendite”, oggi 83enne e ancora seguitissima sui social, stava passeggiando con il cane al guinzaglio quando è stata travolta.

Dove è stata investita Wanna Marchi e cosa è successo

Secondo il suo racconto, la dinamica è stata improvvisa e violenta:

“Io ricordo solo una macchina che mi arriva addosso. Ero sulle strisce, poi cado in avanti sul marciapiede e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia. Un male terribile”.

Il ragazzo alla guida dell’auto si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi. Determinante, secondo quanto riferito dalla figlia Stefania Nobile, sarebbe stata anche la presenza di un’auto parcheggiata male che avrebbe limitato la visibilità.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno medicato Marchi direttamente sul luogo dell’impatto.

Il video su Instagram: “Non ricordavo dove abitavo”

Nel video pubblicato sui social, Marchi appare provata ma lucida. Racconta di aver perso per alcuni minuti l’orientamento:

“Mi chiedevano ‘Come si chiama?’ e io Wanna Marchi l’ho ricordato. Poi ‘Dove abita?’ e invece non lo ricordavo. Non capivo dove fossi, non sapevo più dove abitavo”.

Un passaggio che ha colpito molti follower: il trauma, la confusione, la paura. L’immagine pubblica di donna combattiva lascia spazio per un momento a una fragilità reale.

Il rifiuto dell’ospedale: “Lì è morto mio marito”

I sanitari hanno proposto il trasporto in ospedale, ma Marchi si è rifiutata. Il motivo è personale e doloroso:

“Volevano portarmi in quello dove hanno fatto morire mio marito. Avete già fatto morire mio marito, a me non mi prendete”.

Un rifiuto categorico, legato al ricordo della morte del coniuge nella stessa struttura ospedaliera. Alla fine, dopo le medicazioni sul posto, non è stata trasportata.

Chi l’ha soccorsa: Stefania Nobile e Davide Lacerenza

Subito dopo l’incidente sono stati avvisati i familiari. La figlia Stefania Nobile è stata informata dai soccorritori. Il primo ad arrivare, racconta Marchi, è stato Davide Lacerenza, ex compagno della figlia.

“Lui arriva sempre nei momenti del bisogno, non so perché, bello come un dio, lui arriva”, dice nel video.

Nonostante le ferite e il forte spavento, le condizioni generali dell’83enne non sarebbero gravi. Resta la grande paura per un impatto che, viste età e dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.

Dopo anni di processi, carcere e ritorno mediatico sui social, Wanna Marchi torna al centro dell’attenzione per un episodio che nulla ha a che fare con le aule di tribunale o le televendite, ma con la fragilità della strada e i rischi quotidiani.