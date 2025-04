Nicolas Lucifora ucciso a Francofonte a 17 anni, la lite e le coltellate: fermato 21enne

Nicolas Lucifora

La tragedia nella notte della vigilia di Pasqua

La movida di Francofonte, in provincia di Siracusa, solitamente teatro di chiacchiere, musica e incontri tra amici, si è trasformata in scena di un dramma insensato. Nicolas Lucifora, un ragazzo di 17 anni molto conosciuto in paese, è morto dopo essere stato colpito da una coltellata al petto. È accaduto nella tarda serata di sabato, nella centralissima via Nastro Azzurro, affollata per le festività pasquali.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, ma è deceduto durante il trasporto in ospedale. I carabinieri, intervenuti subito sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia successo in quei drammatici minuti.

Fermato un 21enne dopo ore di interrogatorio

Nel pomeriggio di domenica, dopo aver ascoltato decine di testimoni presenti al momento dell’aggressione, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 21 anni, indicato come il presunto autore dell’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due ci sarebbe stato un acceso diverbio, degenerato in una lite violenta.

Il presunto aggressore, le cui iniziali sono F.M., sarebbe stato sotto l’effetto dell’alcol, così come Nicolas Lucifora. I motivi della discussione restano ancora incerti, ma non si esclude che tutto sia nato da futili ragioni.

Indagini in corso e paese in lutto

Sarà l’autopsia, attesa nei prossimi giorni, a chiarire l’esatta dinamica della morte e a stabilire se Nicolas sia stato colpito da un solo fendente o da più coltellate. Nel frattempo, i carabinieri stanno approfondendo anche il passato del 21enne per capire se vi siano altri elementi utili alle indagini.

Francofonte è attonita. Gli eventi previsti per le feste pasquali sono stati annullati, mentre il luogo dell’aggressione è diventato un punto di raccolta e preghiera. Fiori, candele e uno striscione con scritto “Nico vive” testimoniano il dolore di un’intera comunità che fatica a trovare parole per spiegare quanto accaduto.