Gabriela Emanuela ritrovata a Casamassima dopo 48 ore di angoscia: ‘Sta bene’

Dopo 48 ore trascorse tra angoscia e paura Gabriela Emanuela è stata ritrovata dai carabinieri a Casamassima, a 20 chilometri da Bari.

I genitori sono stati immediatamente avvertiti e la stanno raggiungendo. “Gabriela è stata trovata – ha scritto su Facebook il sindaco Lanzilotti – Grazie alle forze dell’ordine e tutti voi”. Ancora non è chiaro cosa sia accaduto. La ragazzina di 12 anni era scomparsa giovedì 11 agosto a Bari. Gabriela Emanuela si era recata nel capoluogo pugliese con la mamma per fare shopping. Erano arrivati ​​in città in treno e dalla stazione hanno preso un taxi per andare in viale Unità d’Italia.

Sono entrate in un negozio perché alla madre servivano delle fototessera, poi hanno scelto insieme alcuni oggetti e quando la mamma ha raggiunto la cassa per saldare il conto dando le spalle a sua figlia, lei è sparita. È stato un attimo: la corsa in strada, le urla per chiamarla a sé e il silenzio come risposta. È scattata la segnalazione all’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse e subito dopo la denuncia presentata ai carabinieri.

Prima della scomparsa non c’erano stati litigi o segnali che facessero presagire l’allontanamento. La dodicenne era molto amata e seguita dalla madre che ha origini rumene mentre il papà è di Carovigno. Anche i compagni di classe si erano mosse per lei scrivendo una lettera. A settembre Gabriela Emanuela inizierà il terzo anno delle scuole medie. Sulla vicenda la Procura di Bari ha aperto subito un’inchiesta senza l’indicazione del reato ma senza escludere l’ipotesi di sottrazione di minore