Gabriela Emanuela scomparsa a Carovigno, gli appelli e la lettera dei compagni di classe

Una 12enne di Carovigno, Gabriela Emanuela , in provincia di Brindisi, risulta scomparsa da 48 ore. La sua foto è stata diffusa dall’associazione Penelope Puglia, associazione di famiglie e amici di persone scomparse.

Scomparsa Gabriela Emanuela, l’ultimo avvistamento mentre si trovava con la madre a fare shopping

L’ultimo avvistamento della minore è stato fatto in Viale Unità d’Italia a Bari. Qui la 12enne era giunta in compagnia della madre. A quanto si apprende la donna sarebbe entrata in un negozio da sola, per poi non ritrovare più la figlia una volta ultime le commissioni

Il sindaco Massimo Lanzilotti ha fatto un post su Facebook, spiegando che è sparita mentre si trovava a Bari con la madre: “Come in molti saprete, dalla mattinata di giovedì si sono perse le tracce di Gabriela, 12 anni di Carovigno. Era a Bari con sua madre esattamente in Viale Unità d’Italia quando è scomparsa. È una notizia che mette tutti noi in uno stato di apprensione” – ha scritto in un post il primo cittadino.

“Conosco la famiglia da sempre e non posso che esprimere tutta la vicinanza possibile per l’accaduto. Serve l’aiuto di tutti per fare in modo che la giovane ragazza torni quanto prima a casa. L’Associazione Penelope ha già mostrato vicinanza e offerto il proprio supporto alla famiglia. Chi sa qualcosa o chi ha visto qualcosa che possa essere utile alle indagini in corso lo comunichi quanto prima”.

Il sindaco di Carovigno: ‘Chi sa qualcosa lo comunichi quanto prima’

“Gabriela ti aspettiamo tutti. I tuoi compagni ei tuoi insegnanti”. È quanto si legge sulla pagina Facebook dell’istituto comprensivo Carovigno frequentato da Gabriela Emanuela, la 12enne di origine romena scomparsa giovedì 10 agosto. La ragazzina, che con la famiglia risiede a Carovigno, frequenterà la terza media a settembre. Il messaggio social è accompagnato da una foto che la ritrae mentre accarezza un cagnolino.