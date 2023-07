Garbagnate, Serafino travolto e ucciso a 15 anni da ubriaco: l’investitore senza patente e più volte denunciato

Dal 2016 era stato denunciato più volte per guida in stato di ebbrezza e senza patente. Il 32enne Bogdan Pasca ha travolto due giovani in bici a Garbagnate Milanese provocando il decesso di Serafino Valentino Colia che il 16 ottobre avrebbe compiuto 16 anni.

Serafino Valentino Colia stava attraversando sulle strisce con un’amica quando è stato investito dal furgone di Bogdan Pasca

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 22:30 di lunedì 18 luglio. Il ragazzino e una coetanea stavano attraversando in sella alla bici sulle le strisce pedonali in via Kennedy quando il furgone Ford Transit guidato da Pasca li ha investiti. Illesa la coppia che era con i due giovani investiti. Sul posto sono arrivate due ambulanze, l’elisoccorso e un automedica.

Serafino Valentino Colia era già in arresto cardiaco quando è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduto poco dopo l’arrivo. La quindicenne è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano. É in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Serafino Valentino Colia

Il 15enne è deceduto all’arrivo in ospedale, il doppio del limite il tasso alcolemico dell’investitore

I carabinieri di Garbagnate Milanese, di Solaro e di Rho hanno raggiunto via Kennedy per i rilievi del caso. Dai primi riscontri è emerso che Bogdan Pasca era ubriaco con un tasso alcolemico di 1,1 grammi/litro, il doppio del limite consentito. Il 32enne romeno era al volante del Ford Transit senza patente, titolo di circolazione che in Italia non ha mai conseguito e pare non fosse in possesso neanche di quella rumena.

É stato arrestato in flagranza di reato per omicidio stradale e trasferito al carcere di San Vittore. La vittima risiedeva a Garbagnate mentre l’amica è originaria di Cesate.