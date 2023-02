Incidente Milano-Ghisolfa, si schianta a velocità folle sull’auto in sosta per il pedaggio: morte 2 donne

É arrivato a tutta velocità alla barriera del casello autostradale Milano-Ghisolfa, sull’autostrada A4, e si è schiantato sulla Lancia Y che la precedeva. Due donne hanno perso la vita nell’incidente stradale verificatosi intorno alle 2:30 tra la notte di venerdì 17 e sabato 18 febbraio.

Schianto mortale nella notte: l’auto di un 39enne è piombata sulla vettura ferma al casello

Le vittime, 59 e 53 anni, stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa a Milano ed erano ferme al casello per ritirare il biglietto del pedaggio quando la Lancia Musa guidata da un 39enne è piombata su di loro. Il violento impatto ha distrutto la vettura delle vittime con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per estrarre i corpi dalle lamiere del veicolo ridotto in rottami.

Decedute due donne di 59 e 53 anni nell’incidente mortale sull’A4 Milano-Ghisolfa

L’uomo è stato ricoverato condizioni all’ospedale San Carlo in codice giallo. Sarà sottoposto a test per valutare il suo eventuale stato di alterazione. Sull’incidente mortale indagano gli agenti della Polizia stradale di Novara intervenuti per i rilievi del caso sulla barriera autostradale dell’A4 Milano-Ghisolfa.