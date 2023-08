Genova, presa a sassate da un senza fissa dimora nel quartiere Struppa: 61enne in coma

Una donna di 61 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo essere stata presa a sassate nel giardino di via Giro del Fullo, nel quartiere Struppa, a Genova. La vittima è stata prima trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ma, dopo essere entrata in coma i medici stanno predisponendo il trasferimento al reparto di neurologia all’ospedale San Martino.

La donna è stata colpita più volte con un sasso di venti centimetri dallo sconosciuto

La donna stava camminando quando è stata colpita alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. L’uomo ha impugnato la pietra e si è accanito sulla vittima, colpendola più volte. Un passante ha messo in fuga l’aggressore mentre un giovane che ha assistito dal balcone di casa alla scena ha chiamato i soccorsi.

Gli agenti delle volanti, diretti dal primo dirigente Teresa Canessa, hanno rintracciato l’uomo in via Molassana, un quartiere a ridosso della ex strada statale 45, e lo hanno arrestato. Si tratterebbe di un 34enne italiano senza dimora fissa che non conosceva la vittima e che in passato pare avesse già dato segni di squilibrio.

L’uomo è stato arrestato in via Molassana con l’accusa di tentato omicidio

Il sospettato è stato fermato e portato in questura, dove l’accusa iniziale di lesioni gravissime verrà rubricata in quella più grave di tentato omicidio per il peggioramento delle condizioni cliniche della vittima. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova.