Madame si scaglia contro la cantante Duna Sanchez: ‘É plagio’, brani a confronto (VIDEO)

Il nuovo brano della cantante spagnola Duna Sanchez ha fatto perdere le staffe a Madame. Il singolo si chiama Capricho e, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, l’artista italiana ha manifestato il proprio disappunto per la somiglianza del singolo con la sua Nel bene nel male.

Madame contro Duna Sanchez su Stories per il brano Capricho simile a Nel bene e nel male

Con ironia Madame ha piazzato una stoccata al vetriolo nei confronti della collega lanciata dal reality show Los reyes del barrio. “Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio” – il post condiviso su Stories dalla cantante.

‘Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine’

L’autrice di Capricho è Duna Giralt Suñol, il vero nome di Duna Sanchez, mentre Nel bene e nel male è firmato oltre che da Francesca Calearo (Madame) anche da Iacopo Sinigaglia e di Nicolas Biasin. Il singolo di Duna Sanchez non risulta registrato all’equivalente in Spagna della Siae. In basso i due brani a confronto.