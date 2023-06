Vincenzo Lattuca trovato morto in casa, era indagato per la scomparsa della sorella Gessica

Era indagato dalla Procura di Agrigento per omicidio aggravato e, in concorso con ignoti, per occultamento di cadavere della sorella Gessica. Vincenzo Lattuca, 43 anni, originario di Favara (Agrigento), è stato trovato morto nella stessa abitazione, in via Leopardi, dove sono state rinvenute tracce della congiunta di cui si sono perse le tracce dal 12 agosto 2018.

Favara, il 43enne è stato trovato morto nell’abitazione dove sono state rinvenute le ultime tracce di Gessica

Un decesso a distanza di poche settimane dall’iscrizione al registro degli indagati del procuratore reggente di Agrigento Salvatore Vella e dal sostituto procuratore Paola Vetro. Secondo una prima ricostruzione sarebbe deceduto per le conseguenze di un’overdose. La notte tra domenica 20 e lunedì 21 giugno Vincenzo Lattuca è arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale di Agrigento in condizioni gravissime ed è morto all’alba.

La Procura ha aperto un fascicolo per spaccio di droga e morte con conseguenza di un altro reato, al momento contro ignoti. Appena venerdì scorso il 43enne si era detto fiducioso nel lavoro della magistratura. “Io e la mia famiglia ci siamo rimasti male quando la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati è diventata di dominio pubblico. É un bene che la Procura vada avanti così le ricerche continuano e sono quasi cinque anni che mia sorella manca”.

Vincenzo Lattuca sarebbe deceduto per overdose, alcuni giorni prima: ‘Ho fiducia nella magistratura’

Vincenzo Lattuca aveva sempre fornito agli inquirenti la versione secondo la quale aveva visto per l’ultima volta la sorella nella casa del padre, la sera del 12 agosto di cinque anni fa. La nuova ipotesi investigativa ,dopo che è stata scartata la pista legata al coinvolgimento del compagno della donna , è che sia stata uccisa dopo una lite scaturita dallo stato di ubriachezza della donna.

Il 43enne era stato iscritto al registro degli indagati dopo il rinvenimento, da parte di carabinieri del Ris di Messina, di alcune tracce di sangue riconducibili alla sorella nell’abitazione di via Leopardi. Gessica Lattuca, 28enne di Favara (Agrigento), madre di quattro figli, era scomparsa nel nulla il 12 agosto del 2018.