Giambruno nella bufera per le esternazioni su Palermo e Caivano: ‘Mai giustificato l’atto’

“Se eviti di ubriacarti eviti anche di incorrere in problematiche (violenza) in cui trovi il lupo”. Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, è finito nel mirino per una sua esternazione sulla vicenda dello stupro di Palermo pronunciata durante il programma Il diario del giorno, in onda su Rete 4.

Il giornalista nel mirino per le esternazioni sulla violenza di Palermo: ‘Non rischi certe problematiche se non ti ubriachi’

A distanza di un giorno il giornalista è tornato sulla questione asserendo che le sue parole sono state strumentalizzate. “Faccio una precisazione a titolo personale e di un gruppo di lavoro che lavora per l’azienda che mi ospita.

Nelle ultime ore sta impazzando una polemica surreale, mi è doveroso precisare che nessuno ha giustificato l’atto, anzi sono stati utilizzati termini precisi: “abominevole” per l’atto e “bestie” per gli autori” – ha affermato Andrea Giambruno, nel corso della sua trasmissione Il diario del giorno, commentando le polemiche che l’hanno travolto a seguito delle sue affermazioni circa i casi di stupro di Palermo e Caivano.

Il giornalista a Il diario del giorno: ‘Le mie parole sono state utilizzate in maniera strumentale’

Per Giambruno le sue parole sono state utilizzate “in maniera strumentale” e “in maniera surreale, distorcendo la realtà e lo stanno facendo o perché in mala fede o perché hanno seri problemi di comprendonio. A chi va a ruota consiglio di seguire la puntata, mettiamo fine alle polemiche, stiamo rasentando il ridicolo e la politica ha di meglio da fare che occuparsi di uno spazio giornalistico” – ha chiosato il compagno della premier Giorgia Meloni.