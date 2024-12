Gianluca Di Gioia ucciso da uno squalo, la moglie dell’amico ferito: ‘Si era tuffato per salvarlo’

Doveva essere una vacanza per chiudere il 2024 tra le spiagge paradisiache e la barriera corallina di Marsa Alam, sul Mar Rosso. In un attimo, si è trasformata in una tragedia per l’attacco di uno squalo che ha spezzato la vita di Gianluca Di Gioia, 48enne romano residente in Francia, e ha ferito in modo non grave Peppino Fappani, 69enne della provincia di Cremona, intervenuto per soccorrere l’amico dalla furia dell’animale.

La vacanza da sogno a Marsa Alam si è trasformata in tragedia, Gianluca Di Gioia stava facendo snorkeling

I due italiani sono stati attaccati la mattina di domenica 29 dicembre “in acque profonde al di fuori della zona di balneazione”, ha riferito il ministero dell’Ambiente egiziano che nel dare la notizia non aveva specificato la nazionalità dei due turisti, emersa in seguito. Nessun dettaglio invece sulla dinamica della tragedia, sulla quale la procura di Qusair, in Egitto, ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze e alla quale lavorerà anche una commissione urgente formata dal ministero dell’Ambiente, per il coordinamento e la cooperazione con il governatorato del Mar Rosso e gli altri enti competenti.

Nel frattempo, il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia resterà chiuso alla balneazione per due giorni, a partire da lunedì. Dopo l’attacco, il corpo di Gianluca Di Gioia è stato trasportato all’ospedale di Port Ghalib insieme a Fappani. L’Ambasciata d’Italia al Cairo ha fatto sapere che sta prestando assistenza consolare sia alla famiglia del 48enne deceduto sia al connazionale ferito. Di Gioia, classe 1976, si era laureato nel 1995 in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma, aveva lavorato presso il centro di ricerca dell’European Commission ed era impegnato dal 2012 all’European External Action Service – Eeas, ovvero il servizio diplomatico dell’Unione europea.

Sui suoi profili social, tante le foto di lui in giro per il mondo, spesso in luoghi di mare, alternate alle immagini con la moglie di origine francese con cui era sposato dal 2013. Fappani, odontotecnico di Soncino, in provincia di Cremona, era amico da diverso tempo di Di Gioia. E secondo le prime informazioni, è rimasto ferito dopo essere intervenuto proprio per aiutare l’amico.

Peppino Fappani non è in pericolo di vita, la moglie: ‘Si è gettato in acqua cercando di spaventare lo squalo’

C’era anche la moglie di Peppino Fappani, cremonese, a Marsa Alam dove due turisti italiani sono stati aggrediti da uno squalo e uno è morto. La donna ha assistito all’attacco dello squalo dalla banchina. “Di Gioia stava facendo snorkeling quando, improvvisamente, è stato attaccato dallo squalo. Peppino – ha raccontato la coniuge del cremonese alla cugina, raggiunta telefonicamente – si è gettato in acqua cercando di spaventare lo squalo per permettere all’amico di liberarsi”.

Ma non c’è stato nulla da fare e anche il soncinese è stato azzannato. Fortunatamente, nonostante le ferite importanti alle braccia e alle gambe, non è in pericolo di vita e già in serata è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. “Seguiamo la vicenda con grande attenzione e ci auguriamo che possa fare ritorno a casa il prima possibile” – ha commentato il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina.