Tina Sgarbini trovata morta in casa a Montecorvino Rovella, caccia all’ex: era madre di 3 figli

Assunta Sgarbini è stata trovata riversa sul pavimento: ipotesi femminicidio

Assunta “Tina” Sgarbini, 47 anni e madre di tre figli, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di femminicidio e sono alla ricerca dell’ex compagno 36enne, attualmente irreperibile. Il paese è sotto choc, mentre la Procura di Salerno coordina le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità di una tragedia che ha sconvolto la comunità.

‘Tina non c’è più’: dramma a Montecorvino Rovella

Una comunità intera è sotto choc. Nella mattinata di sabato 23 agosto, Assunta “Tina” Sgarbini, 47 anni e madre di tre figli, è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Monsignor Franchini, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Il corpo della donna era riverso sul pavimento. A fare la terribile scoperta sono stati i carabinieri della stazione locale, allertati dai familiari dell’uomo con cui la donna aveva avuto una relazione.

Caccia all’ex compagno

Al momento, le ricerche delle forze dell’ordine si concentrano sull’ex compagno della donna, un uomo di 36 anni che risulta irreperibile. Non si esclude che possa essere l’autore del presunto femminicidio. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Salerno, hanno esteso le ricerche a tutta la provincia. L’uomo avrebbe anche lasciato una lettera alla madre, nella quale chiederebbe perdono per quanto accaduto.

Le ipotesi

Gli investigatori non escludono che si tratti di un femminicidio. Dalle prime ricostruzioni, pare che la relazione tra i due fosse terminata di recente e che l’uomo volesse a tutti i costi ricucire il rapporto. L’ennesima discussione, secondo questa ipotesi, potrebbe essere degenerata fino al tragico epilogo. La scena del crimine è stata transennata per diverse ore, mentre il medico legale e il pubblico ministero hanno effettuato i primi rilievi.

Chi era Tina: una madre e una donna sorridente

Sul profilo Facebook di Tina Sgarbini compaiono foto e video in compagnia delle amiche, dei figli e dello stesso compagno oggi ricercato. Una vita apparentemente normale, fatta di compleanni, sorrisi e attimi di spensieratezza. Una madre di tre figli – il più grande di 24 anni – che non dava segnali di conflitti gravi con il partner. Proprio questa apparente normalità rende ancora più difficile accettare quanto accaduto.

Qual è la dinamica della tragedia?

Restano ancora molti interrogativi. Cosa è successo realmente all’interno di quell’abitazione? È stato un litigio degenerato? C’erano segnali di violenza mai denunciati? Gli inquirenti stanno ricostruendo i minuti precedenti alla morte della donna per capire se si tratta di un omicidio premeditato o di un gesto impulsivo.

Lo choc della comunità

Montecorvino Rovella, piccolo centro dei Picentini, è sconvolto. “Se fosse femminicidio, condanniamo questo gesto brutale. La comunità è sgomenta e si stringe alla famiglia di Tina”, ha dichiarato il sindaco Martino D’Onofrio, presente sul posto subito dopo la scoperta del corpo. “Non ci erano mai giunte segnalazioni dalla coppia – ha aggiunto – siamo frastornati da quanto accaduto”.

Indagini coordinate dalla Procura di Salerno

La Procura di Salerno coordina le indagini, affidate ai carabinieri, che stanno passando al setaccio testimonianze, social network e la vita privata della coppia. Gli investigatori stanno inoltre analizzando la lettera lasciata dall’uomo alla madre: un dettaglio che potrebbe confermare i sospetti sulla sua responsabilità nella morte di Tina.