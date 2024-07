Giorgio Noris muore annegato a Loiri, Mattia Mura stroncato da malore mentre fa il bagno a Porto Pino

Due giovani vite spezzate in mare in Sardegna a distanza di poche ore. Giorgio Noris, 19 anni, di Fagnano Olona (Varese) è morto venerdì 26 luglio mentre stava facendo snorkeling con alcuni amici con i quali era in vacanza La tragedia si è verificata intorno alle 13:00. La Procura di Tempio Pausania sta indagando sulle circostanze della morte del giovane.

Giorgio Noris si è sentito male mentre faceva snorkeling, il 19enne era in vacanza in Sardegna con gli amici

Noris è deceduto mentre faceva il bagno insieme a un gruppo di amici con i quali stava trascorrendo le vacanze a Loiri Porto San Paolo, sulla costa nord-orientale della Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, i giovani stavano nuotando intorno ad un gommone quando si sono accorti dell’assenza di uno di loro. Dopo essere salito su un punto rialzato della scogliera, uno ha visto l’amico lontano, immobile sull’acqua; una volta raggiunta, è apparso chiaro che il 19enne non dava più segni di vita. Era in acqua con la maschera.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma il personale medico non ha potuto fare niente se non constatare il decesso. Il sindaco di Fagnano Olona Marco Baroffio, avvertito dalle autorità dell’accaduto, ha espresso vicinanza alla famiglia del 19enne a nome di tutta la comunità fagnanese.

Mattia Mura si è sentito male mentre faceva il bagno a Porto Pino

Un’altra tragedia si è verificata in una frazione di Sant’Anna Arresi, nel Sud Sardegna. Mattia Mura, originario di Terralba – intorno alle 13.30 del 27 luglio è morto nella tarda mattinata mentre faceva il bagno nella spiaggia di Porto Pino, nel Sulcis, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il ragazzo – che sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava – è stato subito trascinato sul bagnasciuga per i primi soccorsi, ma non c’è niente da fare.