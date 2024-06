Si tuffa nel Lambro e non riemerge: morto il 19enne Elias Sandani, choc a Canzo

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni recuperato dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Lambro a Ponte Lambro (Como). Nonostante il tentativo di rianimazione effettuato sul posto Elias Sandani, residente a Canzo, è morto all’arrivo in elicottero all’ospedale di Como.

Il 19enne è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale di Como dove è deceduto

Il ragazzo è rimasto per oltre un’ora e mezza nelle acque del fiume, che in quel punto corre tra le rocce, creando delle pozze in cui si può fare il bagno ma dove il pericolo è sempre costante. Il diciannovenne è finito in acqua, non si è capito ancora esattamente come, e non è riuscito a riemergere. Gli stessi vigili del fuoco con i sommozzatori hanno fatto fatica a recuperare il corpo del ragazzo. La Procura di Como ha comunque disposto l’autopsia.

L’allarme è scattato alle 15:30: Elias Sandani era in compagnia di amici quando è finito in acqua, non si sa ancora se accidentalmente o, molto probabilmente, dopo un tuffo. Il giovane, residente in zona, non è più riemerso. Gli amici hanno subito lanciato l’allarme.

L’allarme lanciato dagli amici, Elias Sandani è rimasto un’ora e mezza nelle acque del fiume

Sono intervenuti i vigili del fuoco del soccorso acquatico e un elicottero del reparto volo Lombardia con a bordo i sommozzatori: il giovane è stato individuato in un punto critico del fiume Lambro, dove si creava un pericoloso “rullo”. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa delle condizioni del fiume: alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il ragazzo per affidarlo al personale sanitario.

Il ragazzo è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Como, in codice rosso. Elias Sandani avrebbe festeggiato i 20 anni ad ottobre. Il calcio era la sua passione e militava nella squadra della Giovanile Canzese.