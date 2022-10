Giuseppina Arena, spunta la pista dell’eredità: la 52enne uccisa il giorno del compleanno a Chivasso

Viveva per i suoi animali e conduceva una vita riservata con il sostegno della Caritas che ogni giorno le serviva un pasto caldo nella sua abitazione di Chivasso, in provincia di Torino. Giuseppina Arena è stata trovata morta sotto un viadotto ferroviario, uccisa con tre colpi di pistola, nel giorno del suo 52esimo compleanno, mercoledì 12 ottobre.

Viveva in una casa popolare con cani e gatti: i vicini la chiamavano Giusy la cantante

Una vita modesta anche se dai primi riscontri degli inquirenti è emerso che aveva ereditato un’importante somma di denaro dalla madre. Viveva nelle case popolari di via Togliatti e la chiamavano Giusy la cantante perché, mentre passeggiava in bici, trasformava brani noti per raccontare i suoi guai. In quei brani rivisitati e corretti raccontava dei gemelli che le erano stati sottratti subito dopo la nascita dagli assistenti sociali. Nel suo bilocale di 40 metri viveva con due cani ed almeno 15 gatti con una cucciolata nata da poco.

Quasi ogni giorno si recava a Montanaro per far visita alla madre defunta al cimitero e per andare a trovare il fratello. Quando è stata trovata priva di vita stava rientrando dal comune piemontese dove questa volta sembra non si fosse recata per vedere il congiunto. La domanda che arrovella i vicini (la vittima è stata vista uscire intorno alle 16) è chi poteva voler male ad una donna riservata e che non aveva mai avuto discussioni con nessuno. La pista dell’eredità è una delle privilegiate dagli inquirenti.

Giuseppina Arena aveva ereditato un’importante cifra dalla madre ma continuava ad essere assistita dai servizi sociali

La mamma aveva lasciato una cifra importante sia a Giuseppina Arena che al fratello ma la donna aveva continuato a vivere assistita dai servizi sociali. Non è da escludere, infatti che chi ha ucciso la 52enne fosse venuto a conoscenza di questo dettaglio e volesse sottrarre il danaro alla donna.

All’anagrafe risulta coniugata ma nessuno a Chivasso l’ha vista con il marito mentre pare che per un periodo fosse stata fidanzata a Montanaro. Sulla vicenda indaga il pm Alessandro Gallo della procura di Ivrea e i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della compagnia di Chivasso.