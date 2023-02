Grosseto, 14enne riduce in fin di vita il compagno della madre con casco e arma da taglio

Un’accesa discussione ha rischiato di finire in tragedia la sera di giovedì 16 febbraio in un’abitazione tra Grosseto e Braccagni. Un 14enne ha aggredito il compagno della madre, un 56enne appartenente alle forze dell’ordine, riducendolo in fin di vita al culmine di una discussione.

La violenta discussione è scoppiata in una villetta di Grosseto: il 14enne si è scagliato contro il patrigno

Secondo una prima ricostruzione l’adolescente si era recato a casa della donna per la cena. Intorno alle 20, con la madre che si era temporaneamente allontanata, è scoppiata la lite con il giovane che si sarebbe avventato sul patrigno colpendolo ripetutamente con il casco da ciclomotore che aveva con sé alla testa prima di sferrare un fendente al torace con un oggetto da taglio. I vicini, richiamati dalle urla provenire dal patio della villetta, sono intervenuti per separarli. Immediatamente sono state allertate il 118 e i carabinieri di Grosseto.

L’uomo è stato colpito ripetutamente con il casco, arrestato l’adolescente

L’uomo è stato medicato e stabilizzato dagli operatori del soccorso e trasportato all’ospedale Misericordia dove è stato ricoverato in rianimazione ma non in pericolo di vita. Per il 14enne è scattato l’arresto su disposizione della sostituta procuratrice Giuseppina Mione della Procura dei minori di Firenze. Sembra che il 56enne fosse intervenuto più volte per dirimere alcune controversie tra madre e figli.