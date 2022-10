Genova, 42enne con problemi psichici uccide il padre 77enne con un fendente al cuore

Parricidio al culmine di una per futili motivi si è trasformata in tragedia in via Novella, a Genova, intorno alle 19 di domenica 10 ottobre. Un 42enne con problemi psichici, seguito dagli specialisti della salute mentale di Voltri, ha ucciso il papà 77enne con un coltellata al cuore.

Francesco Evangelista ucciso dal figlio al culmine di una lite per futili motivi

L’allarme è stato lanciato dalla sorella dell’omicida, che si trovava in casa con la madre, al momento dell’aggressione mortale. Per Francesco Evangelista non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati gli operatori del soccorso nell’appartamento sulle alture di Pra’ non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul posto gli agenti delle volanti e gli investigatori della squadra Mobile della questura di Genova che hanno tratto in arresto Claudio Evangelista che è rimasto in casa con le congiunte fino all’arrivo degli agenti.

La sorella ha tentato di salvare il padre ma è stata spintonata dal fratello

L’uomo si sarebbe limitato a riferire agli inquirenti che non riusciva a dormire. Dai primi riscontri sembra che non siano stati denunciati episodi violenti in passato. La sorella ha cercato di salvare in tutti i modi il genitori mentre il 42enne brandiva il coltello. Quest’ultimo l’avrebbe spintonata e scaraventata sul pavimento per poi colpire l’anziano padre con un fendente al cuore. Claudio Evangelista era seguito dagli specialisti della salute mentale per un forte stato depressivo.