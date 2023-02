Amira Hayes non ce l’ha fatta: la performer stroncata dal tumore, lo straziante ricordo

Aveva affrontato e sconfitto il mostro ed era tornata a volteggiare sensuale al palo del lap dance. Il mondo dell’intrattenimento per adulti è in lutto per la scomparsa della performer Amira Hayes, nome d’arte di Liliana Feleaga, rumena di Bucarest ma da tempo trapiantata in Italia a Pavia e Desenzano del Garda.

La recidiva del tumore fatale ad Amira Hayes, nome d’arte della performer Liliana Feleaga

Quel male che sembrava soltanto un brutto ricordo si è ripresentato sotto forma di recidiva e non le ha dato scampo. Amira Hayes sapeva che non sarebbe stato facile ma con lo stesso spirito battagliero aveva ripreso quel percorso che sperava fosse solo una brutta parentesi della sua vita. Le chemio, le terapie, l’affetto del suo prezioso e fidato amico a quattro zampe e di alcune amiche le davano il coraggio necessario per affrontare il tumore.

La sua incredibile forza di volontà non è bastata e tante colleghe ne piangono la prematura scomparsa. Amira Hayes non era solo una grande performer di pole dance ma aveva anche una grande passione per la scrittura ed amava comporre delle poesie. Venezia e il mare della Puglia erano tra le sue mete preferite.

L’amica e collega Pamela De Boni: ‘Da quando l’ho saputo non smetto di piangere’

“Non è vero, non ci credo. Perché? Perché te ne sei andata via così presto!! da quando ho saputo non faccio altro che piangere e piangere. Eri una bellissima persona, un’ amica del cuore…eravamo sempre vicine. Ridevamo, litigavamo ma sempre ci cercavamo. Lily ti porterò sempre nel mio cuore” – l’amica e collega Pamela De Boni ha ricordato così Liliana Feleaga – Amira Hayes su Facebook. “Sarai per sempre en mio cuore. Bella ragazza con uno spettacolo meraviglioso, abbraccio forte tutta tua famiglia” – ha scritto Yara Costa.