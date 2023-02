Avanti un altro, incidente al bacio per Paolo Bonolis: la valletta over perde la parrucca (VIDEO)

Momenti esilaranti nel corso della puntata del 17 febbraio di Avanti un altro per la presenza di una simpatica coppia di anziani, valletti di eccezione per l’occasione del game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “Siamo sposati da 4 anni, questa è la seconda moglie. La prima è morta” – ha raccontato l’uomo mentre la partner provava ad aprire il pidigozzaro.

Avanti un altro, anziana coppia protagonista di esilaranti siparietti

Marito e moglie hanno dato vita ad una serie di momenti spassosi ma l’apice del divertimento è stato raggiunto quando la signora Anna si è posizionata con il coniuge vicino alla postazione assegnata al potenziale campione. “Perché ci hai spostato qua, a me piace stare lì”. Immediata la replica di Paolo Bonolis che ha chiesto alla donna cosa l’avesse spinta a partecipare ad Avanti un altro. “Sono venuta per guardare te” – ha detto l’a donna la valletta over che ha poi accompagnato il coro del pubblico: “Bacio, bacio”.

La signora Anna a Paolo Bonolis: ‘Sono venuta qua per vederti’, il conduttore la bacia ma cade la parrucca

Il conduttore non ci ha pensato due volte baciandola con la mano sulla bocca. Nel muoversi, però, ha fatto cadere la parrucca della donna con il pubblico che ha sottolineato immediatamente l’incidente con una risata. Luca Laurenti ha richiamato il collega mentre la signora Anna si lamentava per l’imprevisto.

“Mannaggia”. Paolo Bonolis ha deciso di mandare in onda la pubblicità. “Molti hanno commentato durante lo spot ed hanno chiesto cosa c’è tra me e lei… A me il cabrio è sempre piaciuto” – ha riferito successivamente Bonolis.