Guardia Sanframondi, marito e moglie trovati morti in un laghetto: il giallo della passeggiata sotto la pioggia

I due coniugi sono stati ritrovati morti nel laghetto in località Pineta

Cosa è successo a Guardia Sanframondi

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito Guardia Sanframondi, nel Beneventano. Michele Pelosi, 84 anni, e la moglie Maria Natalina Di Guglielmo, 86 anni, sono stati trovati senza vita all’interno di un piccolo laghetto in località Pineta, a poche centinaia di metri dalla loro abitazione. I due coniugi si erano allontanati da casa nel pomeriggio, in una giornata segnata da pioggia intensa e temperature rigide, senza fare ritorno.

L’allarme è stato lanciato dai familiari in serata. Le ricerche sono scattate immediatamente e si sono concluse nel peggiore dei modi: i carabinieri hanno individuato i corpi nell’invaso d’acqua situato nei pressi di un’area picnic.

Il laghetto e l’ipotesi della tragica fatalità

Il laghetto dove sono stati rinvenuti i due anziani è di dimensioni contenute ed è noto in zona come punto di raccolta d’acqua, utilizzato anche come abbeveratoio per animali o per il rifornimento dei mezzi antincendio. Proprio per queste caratteristiche, gli inquirenti propendono al momento per l’ipotesi di una tragica fatalità.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due coniugi potrebbe essere scivolato accidentalmente nell’acqua, forse a causa del terreno reso viscido dalla pioggia. L’altro, nel tentativo di prestare aiuto, potrebbe essere stato trascinato a sua volta nel laghetto.

Le indagini e l’autopsia disposta dalla Procura

Le salme sono state recuperate dai vigili del fuoco di Telese Terme e dal nucleo Speleo Alpino Fluviale di Benevento, con il supporto del personale sanitario, e trasferite prima all’obitorio del cimitero di Guardia Sanframondi e successivamente all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale San Pio di Benevento.

Il pubblico ministero Maria Dolores De Gaudio ha disposto l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica degli ultimi momenti di vita della coppia. La visita medico-legale dovrà stabilire se la morte sia sopraggiunta per annegamento, per un malore improvviso o per una combinazione di fattori.

Una comunità sotto shock

Michele Pelosi era una persona molto conosciuta e stimata in paese: per anni aveva gestito un bar nei pressi della Fontana del Popolo, nel cuore del centro storico. La notizia della morte dei due coniugi ha profondamente colpito l’intera comunità.

Il sindaco Raffaele Di Lonardo ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale:

«Guardia è una comunità sconvolta. È una tragedia che colpisce tutti noi. Ci stringiamo con affetto e dolore ai familiari».

Le domande ancora aperte

Resta un interrogativo che accompagna il dolore: perché uscire di casa in condizioni meteo così avverse? I due anziani, secondo quanto emerso, soffrivano di piccoli problemi di salute, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico.

Ora sarà la magistratura a fare piena luce sull’accaduto, mentre Guardia Sanframondi vive ore di silenzio e raccoglimento.