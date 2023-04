Rottweiler assale e uccide 53enne a Soldano: Patrizia La Marca stava accudendo il cane del fratello

Aveva deciso di occuparsi per qualche giorno del rottweiler del fratello che l’ha assalita e uccisa. Patrizia La Marca, 53enne di Ventimiglia, in provincia di Imperia, aveva raggiunto Fullavin, frazione di Soldano (vicino Bordighera) intorno alle 15:15 di mercoledì 5 aprile per dare da mangiare al cane.

Patrizia La Marca aveva portato da mangiare al rottweiler, il fratello era fuori per una breve vacanza

L’animale, però, ha assalito la donna che ha iniziato a gridare disperata non riuscendosi a divincolare dalle fauci del rottweiler. I vicini hanno allertato immediatamente i soccorsi che si sono trovati di fronte ad una scena terribile. “Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla del genere” – la ricostruzione del personale dell’Asl con la donna che presentava morsi alla testa, alle spalle, al torace ed alle braccia.

L’intervento dei soccorritori è stato particolarmente complicato in quanto il cane di grossa taglia non voleva allontanarsi dalla donna. Per placarlo i carabinieri sono stati costretti a colpirlo con la pistola d’ordinanza ferendolo. Il rottweiler è stato poi recuperato dai veterinari dell’Asl ed è stato sedato. Patrizia La Marca era ancora in vita quando è stata raggiunta dal personale sanitario l’area collinare di Fullavin di Soldano.

L’animale ha azzannato la donna ferendola in più parti del corpo: ritrovata in una pozza di sangue

La 53enne è stata trasportata dalla squadra dell’elisoccorso prima all’ospedale Saint Charles di Bordighera, in quanto le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, e poi all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è deceduta in serata.

Patrizia La Marca era dirigente all’Eurospin di Roverino (Imperia) dopo aver lavorato come commessa in un supermercato di Vallecrosia. Madre di una figlia di 23 anni, era sorella del noto sindacalista Uil Luigi La Marca, proprietario del rottweiler che era partito con la moglie Fiamma per trascorrere una breve vacanza.