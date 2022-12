Incendio all’hotel casinò in Cambogia: almeno 10 morti, il video choc dei turisti che si lanciano dalle finestre

Almeno 10 persone sono morte in un incendio in un hotel-casinò in Cambogia, al confine con la Thailandia. Le forze di polizia locali hanno riferito che l’incendio è scoppiato all’hotel-casinò Grand Diamond City a Poipet verso le 23:30 di mercoledì 28 dicembre. “Sono morte 10 persone e ci sono almeno 30 feriti”.

In fiamme l’hotel casinò Grand Diamond City a Poipet: ‘Esplosioni dalla cucina’

Alcune agenzie hanno riferito che l’incendio è iniziato quando un serbatoio di gas è esploso a lato del casinò. sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore per domare le fiamme. Testimoni hanno detto di aver sentito una serie di esplosioni provenire dalla cucina al piano terra del complesso, che si trova di fronte al mercato di Rong Klueanel distretto di Aranyaprathet, nella provincia thailandese di Sa Kaeo.

Fire in casino in poipet pic.twitter.com/UDd3k5f4yI — Mech Dara (@MechDara1) December 29, 2022

🚨VIDEO: Fire at Grand Diamond City Hotel & Casino in Poipet, Cambodiapic.twitter.com/ZySKTuCTqM — Breaking News (@NewsJunkieBreak) December 29, 2022

Almeno trenta feriti, turisti e avventori si sono lanciati dalle finestre per sfuggire alle fiamme

Dipendenti thailandesi e turisti sono rimasti intrappolati sia all’interno che sul tetto del complesso di 17 piani che comprende anche un casinò nei primi tre piani e più di 100 lussuose camere d’albergo. I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali del distretto di Aranyaprathet.

Nelle delicate operazioni di soccorso sono stati impiegati anche elicotteri provenienti dalla Thailandia per aiutare a spegnere le fiamme ed evacuare i locali del Grand Diamond City di Poipet. In alcuni video choc diffusi su Twitter si vedono le persone lanciarsi dalle finestre dell’albergo per sfuggire alle fiamme.