Ilaria Salis, Marcora di Fdi: ‘Pignorare stipendio da europarlamentare per debito con Aler’, la replica

Aler, la società della Regione Lombardia che gestisce le case popolari, “si attivi subito per pignorare i futuri stipendi da parlamentare europea di Ilaria Salis“.

Il consigliere comunale di Fdi a Milano: ‘Salis ha un debito di oltre 80.000 euro per l’occupazione abusiva di un appartamento Aler’

É la richiesta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Enrico Marcora, dopo la notizia diffusa da alcuni organi di stampa alcuni giorni fa secondo cui la neo eletta eurodeputata nelle file di AvS avrebbe un debito di più di 80.000 euro verso Aler Milano per l’occupazione abusiva per 5 anni di un appartamento di proprietà della società. “Direi che la cosa positiva della sua elezione nel Consiglio europeo sia la possibilità di Aler di recuperare l’importante importo dovutogli da Salis” – conclude il consigliere in una nota.

“Bisognerebbe prima avere un titolo esecutivo. Dunque un provvedimento dell’autorità giurisdizionale che accerti che vi sia stata una occupazione senza titolo dell’immobile. Poi la messa in mora e la richiesta di pagamento. Poi con il titolo esecutivo si potrà richiedere eventualmente il pignoramento. Al momento tutto questo manca” – la replica Eugenio Losco, avvocato di Ilaria Salis.

Il legale di Ilaria Salis: ‘Bisogna avere un titolo esecutivo per chiedere il pignoramento’

“Non risulta alcuna sentenza che abbia accertato l’occupazione senza titolo da parte della signora Salis di via Borsi 14. Quella riportata nei giornali è una contabilizzazione interna, forse necessaria ai fini di bilancio. E si fonderebbe su un accesso nel 2008 senza ulteriori accertamenti sull’occupazione dell’immobile da parte della signora Salis” – ha aggiunto l’avvocato Losco.

‘Minuto di silenzio per elezione Salis‘. Nel frattempo a Lucca, durante il consiglio comunale, la consigliera di Fratelli d’Italia Laura Da Prato ha chiesto un minuto di silenzio per l’elezione di Ilaria Salis al Parlamento europeo. “Buonasera a tutti, devo fare una premessa: andrò un po’ fuori tema. Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero solo 60 secondi, per l’elezione della Salis alle Europee”